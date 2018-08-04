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الدفاع الروسية: نقض الأمريكيين تعهداتهم مخيب للآمال

الدفاع الروسية: نقض الأمريكيين تعهداتهم مخيب للآمال
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية توجيهها رسالة للقيادة العسكرية الأمريكية حول الوضع بسوريا، معربة عن خيبة أملها لخرق واشنطن تعهدها بعدم الكشف عن مضمون الاتصالات بينهما إلا بموافقة الطرفين.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان له اليوم السبت، أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف بعث الشهر الماضي برسالة إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد عبر قناة الاتصال السرية الموجودة، وذلك ردا على رسالة من الأخير تناولت نتائج لقائهما في هلسنكي في 8 يونيو.

وأضاف البيان أن غيراسيموف في رسالته أحاط نظيره الأمريكي علما بالجهود التي تبذلها روسيا مع الحكومة السورية من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، مبديا استعداد الجانب الروسي للعمل مع السلطات السورية لتقديم ضمانات أمنية للنازحين المقيمين في مخيم الركبان في منطقة التنف الواقعة تحت السيطرة الأمريكية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم.

وتضمنت الرسالة الروسية، حسب البيان، اقتراحا حول التنسيق في عمليات نزع الألغام، بما في ذلك في الرقة، إضافة إلى حل مسائل إنسانية ملحة أخرى بهدف عودة الحياة إلى المجرى السلمي في عموم الأراضي السورية وإفشال محاولات الإرهابيين تجنيد اللاجئين في صفوفهم.

وتابع البيان: "من دواعي خيبة أملنا أن نرى الجانب الأمريكي عاجزا عن الالتزام بالاتفاقات حول عدم الكشف عن مضمون الاتصالات بين الطرفين إلا بموافقتهما".

وأكدت الدفاع الروسية أن "قناة الاتصال الموجودة بين هيئة الأركان العامة الروسية والأركان الأمريكية المشتركة تمكن من درء الحوادث بين قواتنا المسلحة"، كما تتيح إيجاد حلول مقبولة للطرفين بما يتوافق مع مصالح الدولتين.

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