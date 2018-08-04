فلاحت بیشة: الناتو العربی سیفشل

العالم_ايران

وقال حشمت الله فلاحت بیشه رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإیراني في حدیث له مع قناة العالم إن امیرکا لطالما سعت لتشکیل ائتلافات ضد ایران حیث انها سعت لتشکیل ائتلاف تحت مسمی 6+2 یشمل دول مجلس التعاون الخلیجي اضافة الی مصر و سوریة ، وطرح اسم الاردن ایضا وعملوا بأسالیب مختلفة ولکنهم لم یفلحوا بذلك.

و اضاف فلاحت بیشة ان في ذلك الوقت کان هنالك عاملان مهمان یمهدان ارضیة مناسبة لتشکيل ائتلاف ضد ایران.

الاول هو أن ایران حین ذاك لم تکن علی هذا القدر من القوة ، والثاني هو ان دول مجلس التعاون الخلیجي كانت تتمتع بانسجام اکبر بکثير من الآن ،قائلا : "نحن نشهد أن أزمة حقیقية تحدث بین دول مجلس التعاون لاسیما وإن القطریين لم ینسوا أفعال المملکة العربیة السعودیة ضدهم."

وقال رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الایرانی إن عددا كبيرا من محللي وخبراء بشؤون المنطقة یعتقدون انه اذا ما دخلوا في صراع الحرب الباردة مع ایران ستکون دول مجلس التعاون الخلیجي هي المتضررة.

یأتي ذلك بعد حدیث عن نوايا واشنطن حول تشكيل حلف يسمى بـ"التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط" والتی قالت انه سيكون بمثابة "سد في وجه ما وصفته العدوان الإيراني والإرهاب والتطرف" حسب تعبيرها.

وكانت عدة مصادر أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم جمع قادة دول الخليج الفارسي العربية في قمة تعقد خلال 12 و13 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بواشنطن، وتهدف القمة إلى إنشاء التحالف الجديد ضد ايران تقوده السعودية.