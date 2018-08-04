وصول قافلة الحجاج الايرانيين المعاقين الى مكة المكرمة

العالم - ايران

وكانت قافلة المعاقين بالحرب قد وصلت الى المدينة المنورة في 28 تموز/ يوليو حيث مكثت لمدة 6 ايام فقط بسبب القيود المفروضة في شؤون الاسكان وعدم وجود فنادق مناسبة للحجاج.

وغادرت قافلة الحجاج الايرانيين المعاقين بالحرب المدينة المنورة يوم امس الجمعة متوجهة الى مكة المكرمة بعد اجراء مراسم الاحرام في مسجد الشجرة.

ويبلغ عدد الحجاج في هذه القافلة 119 شخصا منهم 41 معاقا بالحرب اضافة الى زوجاتهم مع شخص مرافق.

يشار الى ان 85200 حاج ايراني يشاركون في اداء مناسك الحج للعام الجاري وقد وصل منهم نحو 40 الفا الى الديار المقدسة لحد الآن.