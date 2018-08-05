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باحثون ايرانيون ينجحون في تصوير الخلايا السرطانية باستخدام تكنولوجيا النانو

باحثون ايرانيون ينجحون في تصوير الخلايا السرطانية باستخدام تكنولوجيا النانو
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

نجح باحثون إيرانيون في تبريز / شمال غرب/ بصنع مركب يعمل وفق تكنولوجيا النانو لتصوير الخلايا السرطانية.

العالم - ايران

واستطاع هؤلاء الباحثون من جامعتي تبريز وتبريز للعلوم الطبية من تصوير الخلايا السرطانية باستخدام تكنولوجيا النانو.

وتم تصنيع هذا المركب النانوي من مواد متوافقة حيويا دون أي أعراض سمية وبتكلفة منخفضة.

والغرض من هذا البحث هو دراسة تصنيع تركيب نانوي على اساس النقاط الكربونية الكوانتومية وقدرتها على إجراء عمليات تصوير الخلايا ونقل العقار ميثوتريكسيت Methotrexate المضاد للسرطان (عامل فعال مضاد للاورام يستخدم على نطاق واسع لعلاج السرطان مثل سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الرئة وسرطان العظام).

المواد الكربونية ، والمعروفة أيضًا بنقاط الكوانتوم الكربونية، إذ انها بفضل خصائصها الفريدة مثل التوافق الحيوي العالي وخلوها من العوارض السمية وقدرتها العالية على الذوبان في الوسط المائي لذلك يمكن استخدامها دون الشعور بالقلق حيال التطبيقات الصيدلانية وكذلك التصوير الطبي الحيوي. هذا هو السبب في أن المشروع يتمثل بتحميل النقاط الكمومية للكربون في الجزيئات النانوية المتوافقة حيويا التي تسمى الجسيمات النانوية الجيلاتينية لتحسين الخصائص الدوائية لهذه النقاط الكمومية.

إن المركبات النانوية المصنعة ذات قدرات توصيل الدواء الهدف تقلل من الآثار الضارة للأدوية المضادة للسرطان على الأنسجة السليمة القريبة من الورم كما ترفع من فاعلية الدواء. من ناحية أخرى ، بسبب خصائص الفلورسنت، فإن هناك أيضا إمكانية تتبع مسار العقار والتصوير الخليوي.

وتعاون في تنفيذ هذا البحث كل من بريناز نجاد مختاري، طالبة الدراسات العليا في الكيمياء بجامعة تبريز ، ناصر أرسلاني ، عضو هيئة التدريس في جامعة تبريز ، وحامد هميشه كار ، عضو هيئة التدريس في جامعة تبريز للعلوم الطبية ، ومرجان قرباني ، الباحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه من جامعة تبريز للعلوم الطبية.

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