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صادرات الزعفران الايراني تنمو 56 بالمئة

صادرات الزعفران الايراني تنمو 56 بالمئة
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة التنمية التجارية الايرانية، عن تسجيل صادرات الزعفران 55 طنا بقيمة 76.5 مليون دولار في 3شهور، خلال فترة 21 مارس/آذار- 21 يونيو/حزيران 2018، بنمو سعري 56 بالمئة وكمّي 52 بالمئة على اساس سنوي.

العالم - ايران

واوضح مديرعام مكتب تنسيق صادرات المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية بالمنظمة اليوم الاحد، بان السوق الاماراتية استوردت زعفرانا ايرانيا بقيمة 22.5 مليون دولار تلتها هونغ كونغ بـ 16.5 مليون، واسبانيا 13.7 مليون وافغانستان 7.9 مليون وفيتنام 6.3 مليون دولار.

وأضاف أن الاسواق الخمس تشكل 87.4 بالمئة من اجمالي صادرات ايران خلال الفترة المذكورة.

وبيّن أن قيمة تصدير منتجات الورود والزهور الطبية والزينة والصناعية في الفترة المذكورة بلغت 127.4 مليون دولار، حيث شكل الزعفران نسبة 60 بالمئة منها.
 

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