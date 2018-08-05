صادرات الزعفران الايراني تنمو 56 بالمئة

العالم - ايران

واوضح مديرعام مكتب تنسيق صادرات المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية بالمنظمة اليوم الاحد، بان السوق الاماراتية استوردت زعفرانا ايرانيا بقيمة 22.5 مليون دولار تلتها هونغ كونغ بـ 16.5 مليون، واسبانيا 13.7 مليون وافغانستان 7.9 مليون وفيتنام 6.3 مليون دولار.

وأضاف أن الاسواق الخمس تشكل 87.4 بالمئة من اجمالي صادرات ايران خلال الفترة المذكورة.

وبيّن أن قيمة تصدير منتجات الورود والزهور الطبية والزينة والصناعية في الفترة المذكورة بلغت 127.4 مليون دولار، حيث شكل الزعفران نسبة 60 بالمئة منها.

