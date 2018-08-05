إيطاليا.. حل قضية الهجرة واللاجئين بهذه الطريقة!

العالم – أوروبا

وابتدر ريكاردو ميرلو، قائلا إن الحكومة الجديدة متشائمة حيال الوحدة الأوروبية… "ولكننا نريد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي والمحافظة على العملة الأوروبية يورو".

وكشف ريكاردو ميرلو أن الحكومة الجديدة الإيطالية تتطلع إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي لكي يصبح "قريبا من الناس".

ومن بين القضايا التي تريد الحكومة الإيطالية أن يتعامل الاتحاد الأوروبي معها ويعالجها قضية الهجرة والمهاجرين.

ولفت ريكاردو ميرلو إلى "أننا تمكَّنّا من إدراج موضوع الهجرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وثمة قلق من مجيء المزيد من المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا لأنهم يسببون للبلدان المضيفة متاعب ومشاكل.

وننفق — يقول ريكاردو ميرلو — خمسة مليارات يورو لإطعام المهاجرين. ونريد تحويل هذا المبلغ إلى افريقيا واستثماره لتنمية افريقيا.

ويؤكد ريكاردو ميرلو أن هذا هو الحل، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب خطة أو مشروعاً لإعادة إعمار افريقيا وإنمائها على غرار مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

كما ترى الحكومة الجديدة أنه من الضروري أن تتقرب إيطاليا من روسيا.

ويقول ريكاردو ميرلو: "يرتبط العديد من المؤسسات في شمال وشمال شرق إيطاليا بالسوق الروسي".

ويوضح أن إيطاليا تريد توريد منتجاتها لروسيا.