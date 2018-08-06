العميد باكبور يهدد الجماعات الارهابية بالانتقام

ايران- العالم

وفي تصريح للصحفيين بطهران على هامش مراسم احياء ذكرى شهداء الحرس الثوري الذين سقطوا في اعتداء للارهابيين في مدينة مريوان قال العميد باكبور ان القوة البرية للحرس الثوري قدمت على مدى السنوات الماضية في مناطق العمليات شمال غرب وجنوب شرق البلاد عددا كبيرا من التعبويين المحليين وحراس الثورة قرابين للثورة الاسلامية بهدف استتباب الامن.

واشار الى دور هؤلاء التعبويين في اقرار الامن بهذه المناطق وقال انه تم القضاء على 21 عنصرا من جماعة داعش في منطقة غرب البلاد في مطلع العام المنصرم كانوا يحاولون التسلل لزعزعة الامن في البلاد.

وافاد باكبور بانه ونظرا الى عداء الاستكبار العالمي تم خلال العام الجاري تفعيل جميع الجماعات الارهابية حتى الموجودة في المعسكرات في دول الجوار مثل شمال العراق ولكن رغم ذلك فاننا نتصدر دول المنطقة من حيث الامن وكل ذلك يعود الى ما أریق من دماء الشهداء.

واوضح باكبور بانه تم تفعيل الارهابيين في جميع الحدود وقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة اكبر حجم من الاعتداءات ولكن جهوزية القوات المسلحة حال دون تسلل اي من الارهابيين وان الاوضاع الامنية مستتبة حتى عند المدن الحدودية للبلاد.