البث المباشر
مراسل العالم: إصابة أحد المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلّحة، على محور تل الحمرية بريف القنيطرة
مراسل العالم: مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء محاولة تسلل شمال صحراء ميدي
مراسل العالم: 3 غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة وقز بالجوف
مراسل العالم: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة الخوبة بجيزان
طائرات الاحتلال دون طيار تستهدف شباناً شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة العطفين بمديرية كتاف وصحراء الأجاشر في صعدة
الخارجية الكندية: نريد وضوحا أكبر من السعودية حول قرارها تجميد العلاقات التجارية معنا
مراسل العالم: طيران العدوان يشن 3 غارات على منطقتي الفرع والمدفون بمديرية نهم
مراسل العالم: قنص 3 جنود سعوديين في موقع مشعل‏ بجيزان
مراسل العالم: استشهاد 4 مدنيين وإصابة 15 في انفجار مفخخات من مخلفات داعش في سحم الجولان وكويا بريف درعا الشمالي الغربي

مصر تسعی لزيادة حجم التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية

مصر تسعی لزيادة حجم التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية باستضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية.

العالممصر

وأضاف معيط أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وعلي جميع الأصعدة، خاصة أنها تعد عمقا استراتيجيا للاقتصاد المصري، ناهيك عن ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتي الآن.

وقال وزير المالية إن العام المقبل سيشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاعا خاصا نشطا يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على الجميع.

وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ووصفها الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين في عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء على التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي ختام البيان أوضح وزير المالية أن إفريقيا عانت لسنوات من النزاعات مما تسبب في تدني اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة، والتي كانت وراء تسجيل عدد من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموًا عالميًا منذ مطلع الألفية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور الإفريقي القوي في المؤتمر يؤكد تطلع الدول الإفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي لتكون قاطرة النمو في العالم.

روابط ذات صلة

179 دولة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة تعاني من "هستيريا العقوبات"

تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران ترامب: أبدي انفتاحي على اتفاق نووي جديد مع ايران

شاهد: اليابان تحيي الذكرى 73 لقصف هيروشيما بقنبلة ذرية

لماذا یطالب الليبيون السفير الإيطالي بمغادرة أراضيهم ؟

هذا ما قرره ترامب اليوم ضد ايران 

شاهد.. فضيحة مدوية حول مؤامرة سرية في اليمن

رئيس السلطة القضائية: بث اليأس يمهد لنشاط العدو

معصوم : الخاسرون في الانتخابات يثيرون ضجة الكبيرة حول مصداقيتها

كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

ردا على طرد الدبلوماسيين الروس موسكو تسلم مذكرة احتجاج للسفير اليوناني

الفورمولا وان نيكي لاودا في تحسن مستمر بعد عملية الزرع الرئوية

الكشف عن موعد اعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي

بطولة أندية أسيا للكرة الطائرة خاتم الايراني يتوج باللقب على حساب آتيراو الكازاخستاني

مصر تسعی لزيادة حجم التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية

كرة المضرب موراي يتقدم 457 مركزا في تصنيف المحترفين

الانتقالات الصيفية دورتموند يعلن التعاقد مع البلجيكي فيتسل

بطولة أندية أسيا لكرة الصالات ميس سونغون الايراني يبلغ دور الثمانية بالعلامة الكاملة

راي اليوم تكشف... الأسباب الحقيقية وراء التصعيد المفاجئ في العلاقات السعودية الكندية

الجامعة العربية تقول كلمتها في الخلاف السعودي الكندي

الأکثر مشاهدة