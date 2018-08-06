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في أول یوم من الحظر الاميركي..انخفاض سعر الدولار امام الریال

الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

الحظر الامريكي الأقوی في التاريخ بحسب وصف وزير الخارجية الامريكي يدخل حيز التنفيذ ضد طهران.

العالم - ايران

الحظر القديم الجديد الذي يشمل في مرحلته الاولی القطع الاجنبي والذهب وصناعة السيارات وقطع الطائرات عاد ليعلن رسمياً إفشال امريكا لواحدة من أكبر صفقات الدبلوماسية بالعالم والتي جاءت بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين ايران والدول الست. إفشال ونكث للعهود تحاول الخارجية الامريكية أن تجد مبرر له لو كان أبعد ما يكون عن الواقع.

وقال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو:"الولايات المتحدة تحاول ارغام ايران علی التوقف عن تمويل الارهاب ونسعی الی أن يغير النظام الايراني من تصرفاته".

ايرانياً أطلقت الحكومة حزمة اقتصادية جديدة لمواجهة الحظر الامريكي. وقد تضمنت الحزمة الجديدة تحرير صرف العملة الاجنبية وفق العرض والطلب بالاضافة الی توفير العملة الاجنبية بالسعر المدعوم لشراء السلع الاساسية والأدوية. كما تضمنت قرارات تسمح بإدخال العملات الاجنبية والذهب الی داخل البلاد بدون قيود ومعفاة من جميع الرسوم القانونية والضريبية.

وعلی ما يبدو ان مفعول الحزمة الاقتصادية الجديدة جاء اكثر تأثيراً من حظر ترامب علی السوق الايرانية؛ فالريال الايراني بدء ومع أول يوم لبدء الحظر الامريكي يستعيد عافيتة وقبل أن يبدء تطبيقة الثلاثاء، ارتفعت قيمة العملة الايرانية امام الدولار الامريكي في ظل توقعات تشير الی ان سعر صرف الدولار سيواصل الانخفاض في الايام المقبلة.

 

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