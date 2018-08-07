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الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
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روسيا: ندين أية عقوبات ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن

روسيا: ندين أية عقوبات ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات على طهران وقالت ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن.

العالم-مراسلون

وأضافت الخارجية الروسية أن إعادة العقوبات الأميركية ضد إيران هدفه إفشال الاتفاق النووي.

وأكدت السلطات الأميركية، اليوم، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي).

من جهتها قالت العراق انها لن تلزم بالعقوبات المفروضة على ايران وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم فرض العقوبات رسميا على إيران، وهي العقوبات الأشد التي يتم فرضها، وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستصعد إلى مستوى آخر، وكل من يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية"، أنا لا أطمح لأقل من سلام عالمي".

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