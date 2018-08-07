روسيا: ندين أية عقوبات ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن

العالم-مراسلون

وأضافت الخارجية الروسية أن إعادة العقوبات الأميركية ضد إيران هدفه إفشال الاتفاق النووي.

وأكدت السلطات الأميركية، اليوم، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي).

من جهتها قالت العراق انها لن تلزم بالعقوبات المفروضة على ايران وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم فرض العقوبات رسميا على إيران، وهي العقوبات الأشد التي يتم فرضها، وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستصعد إلى مستوى آخر، وكل من يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية"، أنا لا أطمح لأقل من سلام عالمي".