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تعرف على البلدان الأكثر إنفاقا عسكريا !

تعرف على البلدان الأكثر إنفاقا عسكريا !
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر موقع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قائمة بأعلى الدول إنفاقا عسكريا، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا، بينما تصدرت السعودية البلدان العربية.

العالم - منوعات 

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