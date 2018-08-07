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مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع
وزير بريطاني: الشركات الأوروبية يمكن حمايتها من اجراءات الحظر الأميركية الجديدة ضد إيران
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تعرف على البلدان الأكثر إنفاقا عسكريا !
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش
نشر موقع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قائمة بأعلى الدول إنفاقا عسكريا، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا، بينما تصدرت السعودية البلدان العربية.
العالم
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منوعات
تصنيف :
العالم
منوعات
السعودية
أوروبا
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
المواقع الالكترونية
الإنفاق العسكري
الولايات المتحدة
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
البلدان الأكثر إنفاقا عسكريا
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