حرس الثورة الاسلامية يعلن تفاصيل صاروخ كروز يبلغ مداه 1500 كيلومتر

العالم - ايران

وتم طرح استخدام هذا الصاروخ الذي يمكن تزويد طائرات 'سوخوي 22 ' به للمرة الاولي خلال زيارة القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري لقاعدة شيراز الجوية في مراسم ازاحة الستار عن 10 طائرات من طراز سوخو 22 المحدثة والمحسنة.

وقال الخبير ان ايران لديها تاريخ في انتاج صواريخ كروز بحرية و برية يعود الي عدة سنين مضيفا ان القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد قامت بتصميم وانتاج صاروخ كروز يبلغ مداه 1500 كيلومتر من خلال المساعي الحثيثة التي بذلها الخبراء المحليون من خلال الاستفادة من البني التحتية لصواريخ كروز الارضية.

وصرح ان الهدف من انتاج صواريخ كروز التي تطلق من الجو هو تدمير اهداف محددة يبلغ مداها 1500 كيلومتر مضيفا انه يجري توجيه هذا الصاروخ من خلال استخدام انظمة Ins و Gps و Glonass و Terom و Dsmac.