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في ثالث استجواب برلماني له

وزير العمل والشؤون الاجتماعية يخسر ثقة البرلمان

وزير العمل والشؤون الاجتماعية يخسر ثقة البرلمان
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تلبية لطلب نواب مجلس الشورى الاسلامي حضر وزير العمل والشؤون الإجتماعية علي ربيعي، الجلسة العلنية للمجلس ليرد على تساؤلات النواب الذين يرون قصورا في علمه إزاء مهام الوزارة.

العالم- ايران

وقبيل كلمة الوزير تحدث ثلاثة من معارضي سياسة الوزير في تمشية امور الوزارة، وتلاهم ثلاثة من مؤيدي سياسة الوزير، ومن ثم ارتقى الوزير علي ربيعي منصة الخطاب في مجلس الشورى الاسلامي للإجابة على التساؤلات.

ومن أهم الامور التي طرحها معارضو سياسة وزير العمل، استمرار تفشي البطالة بين الشباب بنسبة 25% ، اضافة الى عدم إتقان متابعة سفينة سوتشي الصينية التي كانت تحمل النفط الايراني المصدر للصين وغرقت قبالة السواحل الصينية بعد ارتطامه بناقلة اخرى.

وكان الوزير رد على التساؤلات بأن الميزانية المخصصة لوزارته لم تكن تكفي القيام بمهام الوزارة، أو التطرق لحلحلة مشاكلها العالقة الامر الذي لم يقتنع به النواب وحال دون مواصلة عمله في الوزارة.

يتبع... 

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