الصادقون تدعو الحكومة العراقية "لرد الجميل" الى ايران

العالم – العراق

وقال سالم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، انه "يتوجب على الحكومة العراقية من باب الوفاء ورد الجميل ان تقف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية موقف شجاع ومبدئي لمساندة الشعب الايراني الذي قدم الارواح والمال والسلاح في محنة العراق الامنية بدخول عصابات داعش"، مبينا ان "موقفها كان مشرفا على عكس الولايات المتحدة الامريكية التي وقفت موقف سلبي وتخلت عن العراق بل تسببت في دمار العراق".

واضاف سالم "ان "المنطق اليوم يحكم في ان نقف مع من كان معنا في خندق واحد للحفاظ على العراق والعراقيين لا ان نصدر تصريحات غزل مع من وقف معنا الموقف السلبي كالولايات المتحدة الامريكية"، مشددا على ان "الواجب الاخلاقي ان يكون موقف الحكومة العراقية موقف مضاد او معارض للعقوبات الامريكية الاقتصادية على ايران".

وبدأ أمس الثلاثاء (7 اب 2018)، سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في تشرين الثاني إلى مستوى أعلى، كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة.

وتعهد الرئيس الأمريكي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.