البث المباشر
مراسلة العالم : شهيدان و 242 اصابة تم علاج 136 اصابة ميدانيا و 106 اصابة في المستشفيات منها 70 بالرصاص الخي 5 خطيرة من بين الاصابات 26 طفل وكذلك 2 صحفي و 5 مسعفين
العفو الدولية تدعو الحكومة الإسبانية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد جريمة الطفولة في صعدة
مصادر فلسطينية:استشهاد المسعف عبد الله القططي بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بصدره أثناء إسعافه للإصابات شرق رفح
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة بـ خب والشعف بالجوف ومصرع وجرح من كان على متنها
مراسل العالم : الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يقضي على 13 إرهابيا من داعش في منطقة بئر حسن ببادية السويداء.
مراسل العالم : مصرع القيادي المرتزق العميد الركن عادل علي صالح درعان رئيس اركان ما يسمى اللواء 127 وقائد ما يسمى جبهة المصلوب بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بـ الجوف
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه قاعدة حميميم بسوريا
ا ف ب: تركيا تؤكد أن زيادة التعرفة الأميركية ستضر بالعلاقات وتتوعد بالرد
مراسل العالم : الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين مجزرة العدوان في محافظة صعدة وتدعو بإحالة مجرمي الحرب على اليمن إلى الجنائية الدولية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مقتل قائد مايسمى باللواء 127 الموالي للعدوان السعودي العميد عادل صالح درعان المرهبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف

خبير اقتصادي:

السلام في جنوب السودان يوفر 3 مليار دولار سنويا

السلام في جنوب السودان يوفر 3 مليار دولار سنويا
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني، إن كل المؤشرات تؤكد أن اتفاق السلام في جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم سينجح في إنهاء الحرب.

العالم - السودان

وأضاف الناير أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخل يقارب 3 مليار دولار على السودان في العام علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني.

وأكد الناير اليوم الأربعاء، أن "ما يجعلنا متفائلين بنجاح هذا الاتفاق هو أن شعب الجنوب كان هو الخاسر الأكبر في تلك الصراعات، وهناك جدية لتنفيذ الاتفاق وهو ما يساعد على استقرار الأوضاع الامنية وإعادة ضخ نفط جنوب السودان مرة أخرى بنفس الحالة التي كانت عليها في السابق، إذا حدث ذلك كما أعلن وزيري النفط في السودان وجنوب السودان وتم إعادة ضخ النفط في بداية سبتمبر القادم وبنفس الكمية التي كانت تنتج قبل الإنفصال والتي كانت تقدر بـ 340 ألف برميل يوميا، يمكن أن يعود هذا الأمر على الاقتصاد السوداني بما لا يقل عن مليار دولار في الفترة المتبقية من الموازنة الحالية في 2018".

وتابع الخبير الاقتصادي السوداني، أنه في حالة استقرار الأوضاع وفق الاتفاق فإن السودان سيجني في الموازنة القادمة ما يقارب 3 مليار دولار سنويا من عمليات تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية وكذلك الموانئ.

واعتبر الناير أن تلك العائدات من شأنها أن تخلق استقرارا نسبيا في سعر الصرف بالسودان، ومن شأن تلك العائدات أن تقلص من العجز في الميزان التجاري والذي قدر العام الماضي 4.1 مليار دولار وهنا يمكن للسودان تغطية ما يقارب 75% من العجز في الميزان التجاري بالإضافة للاستقرار النسبي في سعر الصرف، بحيث يحصل السودان على 25 دولار عن كل برميل نفط يتم تصديره وتشمل رسوم المعالجة والنقل عبر الأنابيب ورسوم العبور بالإضافة إلى التعويضات والمديونية السابقة للسودان على الجنوب كرسوم على عمليات سابقة لتصدير النفط، وهذه الأمور يجري تسويتها سواء بالدفع النقدي أو العيني، وهو الأمر الذي يمكنه تقليل العجز في استهلاك النفط الخام في البلاد.
 

روابط ذات صلة

اتفاقية الخرطوم تقلب صفحة جديدة بين الخصمين بجنوب السودان+فيديو

الرئيس السوداني يلتزم بدعم السلام في دولة جنوب السودان

اتفاق سلام نهائي بين جنوب السودان والمتمردين بدعم أفريقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كاتب عراقي: ايران لن تركع مادام فيها الخامنئي وسليماني

الرئيس روحاني يهنئ لمناسبة اليوم الوطني للاكوادور

تتويج منتخب ايران لكرة السلة الثلاثية للسيدات ببطولة غرب آسيا

نشرة بانوراما: "عقوبات واشنطن على موسكو" و"مخاض تشكيل حكومة بغداد"

القاعدة في اليمن.. الاختباء خلف العباءة السعودية

رسميا.. ميشيل باتشيليت تحل محل زيد بن رعد الحسين

الحظر الأمريكي على نفط إيران.. فشل ترامب ورفض دولي متتال

الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا برعاية "النيباد"

مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق "موثوق" بمجزرة ضحيان

"زهرة وسط الصحراء" اثارت مشاعر السوريين!

طوكيو تتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا في العالم

بالصورة/ صلاة الوداع للطلاب اليمنيين قبل استشهادهم

تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

سيارة تعمل بالهواء.. ثورة في مجال استهلاك الطاقة النظيفة

بالصور ...وقفة احتجاجية في حجة استنكارا للمجزرة السعودية بضحيان

اسئلة موجهة لحيدر العبادي.. هل يستطيع الاجابة عليها؟

ما هي قصة جواز السفر الالكتروني السوري؟

شهيدان و242 إصابة بالرصاص والاختناق شرق غزة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

الجولة الاخيرة من التصعيد في غزة؛ حقائق ورسائل

الأکثر مشاهدة