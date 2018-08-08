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رسالة من ترامب إلى بوتين.. ماذا جاء فيها؟!

رسالة من ترامب إلى بوتين.. ماذا جاء فيها؟!
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

سلم السيناتور الأمريكي راند بول، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم- الاميركيتان

وتشير الرسالة إلى أهمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة في محاربة الإرهاب.

وكتب بول على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لي شرف كبير لنقل رسالة من الرئيس ترامب إلى إدارة الرئيس فلاديمير بوتين. تؤكد الرسالة على أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتوسيع الحوار في المجال التشريعي، واستئناف التبادل الثقافي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه تمكن من تحسين العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية: "أجريت مع فلاديمير بوتين اجتماعا رائعا، ناقشنا كل شيء، نحن حقا نجحنا".

في الوقت نفسه علق ترامب على رد الفعل في أمريكا على القمة السابقة، قائلا: "انتظروا مني "مباراة ملاكمة" مع نظيري الروسي، كما نقلت صحيفة "هيل".

ومن جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/ تموز الماضي.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.

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