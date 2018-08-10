البث المباشر
مراسلة العالم : شهيدان و 242 اصابة تم علاج 136 اصابة ميدانيا و 106 اصابة في المستشفيات منها 70 بالرصاص الخي 5 خطيرة من بين الاصابات 26 طفل وكذلك 2 صحفي و 5 مسعفين
العفو الدولية تدعو الحكومة الإسبانية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد جريمة الطفولة في صعدة
مصادر فلسطينية:استشهاد المسعف عبد الله القططي بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بصدره أثناء إسعافه للإصابات شرق رفح
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة بـ خب والشعف بالجوف ومصرع وجرح من كان على متنها
مراسل العالم : الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يقضي على 13 إرهابيا من داعش في منطقة بئر حسن ببادية السويداء.
مراسل العالم : مصرع القيادي المرتزق العميد الركن عادل علي صالح درعان رئيس اركان ما يسمى اللواء 127 وقائد ما يسمى جبهة المصلوب بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بـ الجوف
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه قاعدة حميميم بسوريا
ا ف ب: تركيا تؤكد أن زيادة التعرفة الأميركية ستضر بالعلاقات وتتوعد بالرد
مراسل العالم : الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين مجزرة العدوان في محافظة صعدة وتدعو بإحالة مجرمي الحرب على اليمن إلى الجنائية الدولية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مقتل قائد مايسمى باللواء 127 الموالي للعدوان السعودي العميد عادل صالح درعان المرهبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف

الافراج عن سيمون غباغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق

الافراج عن سيمون غباغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

خرجت سيمون غباغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق من السجن حيث كانت تقضي عقوبة بالسجن عشرين عاما الأربعاء بعد يومين من إصدار الرئيس الحسن وتارا عفواً عنها، وفق ما أفاد محاميها.

العالم - افريقيا

وغادرت سيمون غباغبو البالغة من العمر 69 عاما أكاديمية الدرك في أبيدجان حيث كانت محتجزة منذ سبع سنوات، وفق محاميها بليدي دوهوري، وتوجهت إلى منزلها في حي كوكودي حيث كان في استقبالها نحو ألف من أنصارها على وقع أنغام الطبول والأناشيد.

شمل العفو الذي أعلن الاثنين بهدف تهيئة الأجواء من أجل المصالحة الوطنية 800 شخص من مسؤولي النظام السابق برئاسة لوران غباغبو.

ولكن سيمون غباغبو لا تزال ملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقها مذكرة توقيف في شباط/فبراير 2012. لكن وتارا قال في 2016 انه لن يرسل أيا من مواطنيه الى المحكمة لأنه يثق بقضاء بلاده.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

رئيس ساحل العاج يحل الحكومة إثر خلافات داخل الائتلاف الحاكم

ساحل العاج.. الائتلاف الحاكم يفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ

رئيس ساحل العاج يقيل قادة الجيش والدرك والشرطة غداة تمرد عسكري طال معظم المدن بالبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أطفال اليمن.. ضحايا توحش المحمدين

كاتب عراقي: ايران لن تركع مادام فيها الخامنئي وسليماني

الرئيس روحاني يهنئ لمناسبة اليوم الوطني للاكوادور

تتويج منتخب ايران لكرة السلة الثلاثية للسيدات ببطولة غرب آسيا

نشرة بانوراما: "عقوبات واشنطن على موسكو" و"مخاض تشكيل حكومة بغداد"

القاعدة في اليمن.. الاختباء خلف العباءة السعودية

رسميا.. ميشيل باتشيليت تحل محل زيد بن رعد الحسين

الحظر الأمريكي على نفط إيران.. فشل ترامب ورفض دولي متتال

الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا برعاية "النيباد"

مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق "موثوق" بمجزرة ضحيان

"زهرة وسط الصحراء" اثارت مشاعر السوريين!

طوكيو تتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا في العالم

بالصورة/ صلاة الوداع للطلاب اليمنيين قبل استشهادهم

تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

سيارة تعمل بالهواء.. ثورة في مجال استهلاك الطاقة النظيفة

بالصور ...وقفة احتجاجية في حجة استنكارا للمجزرة السعودية بضحيان

اسئلة موجهة لحيدر العبادي.. هل يستطيع الاجابة عليها؟

ما هي قصة جواز السفر الالكتروني السوري؟

شهيدان و242 إصابة بالرصاص والاختناق شرق غزة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

الأکثر مشاهدة