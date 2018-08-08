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"ابن النيل".. وثائق جديدة عن أيام محمود درويش في مصر!

الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

مع حلول الذكرى العاشرة لوفاة محمود درويش، تحتفي مجلة (الأهرام العربي) بالشاعر الفلسطيني من خلال نشر مجموعة من الوثائق والصور النادرة له، من بينها أوراق تعيينه في صحيفة الأهرام.

العالم - منوعات 

وتأتي الوثائق والصور التي تنشر للمرة الأولى ضمن ملف في عدد المجلة الذي يصدر، الجمعة، بعنوان (محمود درويش.. أنا إبن النيل وهذا الإسم يكفيني)، والمأخوذ من قصيدة كتبها الشاعر عن مصر.

وتوفي درويش في التاسع من أغسطس 2008 بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد خضوعه لجراحة في القلب.

وقال الصحفي والشاعر سيد محمود، الذي أعد الملف، حسب وكالة رويترز، إن "الملف يتضمن وثائق تنشر لأول مرة عن أيام درويش في مصر والتي أقام فيها من فبراير 1971 وحتى عام 1973 حين غادر إلى بيروت."

وأضاف: "من بين هذه الوثائق قرار تعيين محمود درويش بصحيفة الأهرام في أكتوبر 1971، بتوجيه من محمد حسنين هيكل الذي عينه براتب 140 جنيهاً في الشهر".

وتابع: "الملف يشمل أيضاً مستندات حول أوراق وتسويات مالية رافقت انتقال درويش من العمل مستشاراً بإذاعة صوت العرب، بعد أن عينه وزير الإعلام محمد فايق وحتى تعيينه بالأهرام بمركز الدراسات، ثم القسم الأدبي ومجلة الطليعة مع الكاتب لطفي الخولي".

ويتضمن الملف توثيقاً لبعض القصائد والمقالات التي نشرها درويش في مصر، ولم تجمع أبداً في أي من مؤلفاته النثرية، وكان قد نشرها في مجلة المصور تحت رئاسة تحرير أحمد بهاء الدين.

وبجانب الوثائق النادرة والقصائد وتتبع أيامه في القاهرة، يتضمن الملف تحقيقاً استقصائياً شارك فيه رفاق للشاعر الراحل من بينهم السياسي الفلسطيني مروان كنفاني، والصحفي الفلسطيني نبيل درويش المدير السابق لإذاعة مونت كارلو في القاهرة، والكاتبة منى أنيس المحرر العام لدار الشروق.

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