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مصر.. الحكم على 45 بالإعدام عقب معركة بين أسرتين

مصر.. الحكم على 45 بالإعدام عقب معركة بين أسرتين
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية عاقبت 45 متهما بالإعدام شنقا في قضية معركة بالسلاح قتل فيها 3 أشخاص.

العالم - مصر

وأضافت الوكالة أن الحكم صدر حضوريا يوم الأربعاء على أربعة من المتهمين وما زال الباقون هاربين.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله فإذا ألغته تعاد محاكمة المتهمين أمامها.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقالت الوكالة إن المتهمين أحيلوا للمحاكمة في عام 2012 بعد مشاجرة بأحد أحياء الإسكندرية بين أسرتين استخدمت فيها بنادق آلية ومسدسات وزجاجات حارقة وأسلحة بيضاء.

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