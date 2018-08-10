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ملف الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن في جلسة مغلقة

ملف الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن في جلسة مغلقة
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الى إفادة من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، هورست كولر.

العالم - المغرب

وقالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الأممي حث أعضاء المجلس على دعوة كل من المغرب وجبهة البوليساريو إلى ضرورة استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي حول الصحراء في جلسة مغلقة عقدت أمس الاربعاء.

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن مندوب واشنطن (لم يذكروا اسمه)، تحدث خلال الجلسة عن ضرورة “بدء الطرفين (المغربي وجبهة البوليساريو) محادثات حقيقية وموضوعية بشأن مستقبل الإقليم المتنازع عليه”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في أبريل/نيسان الماضي قراره رقم 2414 والذي جدد بموجبه تفويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم (مينورسو) لمد 6 أشهر فقط، بدلا من سنة كاملة، كما جرت العادة، بغية الضغط على الطرفين من أجل البدء في جولة جديدة من المفاوضات.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قام المبعوث الأممي هورست كولر بزيارة الجزائر، ونواكشوط والرابوني (مركز قيادة البوليساريو في مخيمات الصحراويين بولاية تيندوف الجزائرية) والرباط قبل الذهاب إلى الصحراء لمدة ثلاثة أيام.

وطبقا للمصادر الدبلوماسية فقد أطلع كولر أعضاء المجلس على نتائج زيارته ورؤيته في كيفية دفع العملية السياسية، وتحديد الخطوات المقبلة خاصة وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم ستنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأ النزاع حول الإقليم عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة “البوليساريو” قيام ما أسمته “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، دون الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي لاجئين من الإقليم. وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.

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