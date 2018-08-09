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الكويتيون أنفقوا نصف مليار دولار في بريطانيا العام الماضي

الكويتيون أنفقوا نصف مليار دولار في بريطانيا العام الماضي
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت، عن حجم الأموال التي أنفقها الكويتيون خلال العام الماضي في بلاده، مشيرا إلى تجاوزها الـ500 مليون دولار.

ايران- منوعات

وقال السفير: إن السياح الكويتيين أنفقوا نحو 395 مليون جنيه إسترليني (حوالي 509 ملايين دولار) العام الماضي، بزيادة نسبتها 78% عن العام الذي سبقه.

وأضاف السفیر أن هناك إقبالا وزيادة مطردة على طلبات التأشيرة، موضحا أن العام الماضي شهد زيارة 124000 كويتي لبريطانيا.

وعن الكويتيين الدارسين في بلاده، أشار إلى أن عددهم في الجامعات والكليات البريطانية بلغ 5500 طالب وطالبة وفق آخر إحصائية، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة الكويتيين في تزايد مستمر كل عام.

وذكر أن ما نسبته 97% من طلبات التأشيرة كانت من نصيب الطلبة، معربا عن ترحيب بلاده بجميع الراغبين في استكمال تعليمهم في المؤسسات التعليمية البريطانية.

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