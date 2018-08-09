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صحف ألمانية تعتبر سلوك السعودية مع كندا استبداديا

صحف ألمانية تعتبر سلوك السعودية مع كندا استبداديا
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

شغلت الأزمة الديبلوماسية بين السعودية وكندا عناوين الصحف الألمانية. وبدا واضحا منذ بداية الازمة استغراب الاعلام لصمت برلين أمام التهديدات السعودية لكندا وعدم إظهار الحكومة الألمانية لأي دعم لكندا في ظل تصاعد الأزمة بين البلدين.

العالم - اوروبا

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة «فولكس شتيمه» الألمانية أن الرياض سمحت للنساء السعوديات بقيادة السيارة وافتتحت دوورا للسينما إلا أن هذه التغييرات التي يقودها بن سلمان تعد تغييرات ضئيلة أمام ما يجب القيام به بشكل فعلي. ورأت الصحيفة أن الأزمة أدت إلى حرمان آلاف الطلاب السعوديين من مواصلة تعليمهم في كندا وذلك بسبب تعامل الأسرة السعودي الاستبدادي. واوضحت الصحيفة الألمانية يبدوا أن برلين لا تريد خسارة صفقاتها التجارية الضخمة مع الرياض وهو ما أدى إلى غض الطرف عن التصرفات السعودية.

في حين نشرت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» أن برلين جربت الغضب السعودي من قبل وذلك عندما انتقد وزير الخارجية سيغمار غبراييل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي السياسة الخارجية السعودية تجاه لبنان واليمن وقامت الرياض بعدها بسحب سفيرها من برلين، ولم يتم إرجاعه لحد الآن. ورأت الصحيفة الألمانية أن الرياض تشعر أنها قادرة على إهانة الآخرين ولا سيما شركائها.

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