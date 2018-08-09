البث المباشر
مراسل العالم: من بين الشهداء كوادر تربوية كانوا على متن حافلة الأطفال التي تقل طلابا لدورة صيفية بمدينة ضحيان في صعدة.
مصادر محلية في صعدة: الحافلة التي استهدفها طيران العدوان السعودي كانت تقل طلاب المراكز الصيفية لتعليم القرأن الكريم.
مراسل العالم: 39 شهيدا 43 جريحا غالبيتهم من الطلاب كحصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت حافلة طلاب في مدينة ضحيان بصعدة.
مراسلة العالم: صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" شرق قطاع غزة
القيادي في حركة حماس سامي ابو زهري : المقاومة نجحت في تثبيت معادلة الردع ومنع الاحتلال من فرض معادلات جديدة
ارتفاع ضحايا غارات العدوان على موكب تشييع في منطقة فلة بمديرية مجز في صعدة اليمنية الى 5 شهداء وعدد من الجرحى
4 شهداء وعدد من الجرحى كحصيلة أولية لـ3 غارات للعدوان على موكب تشييع في منطقة فلة بمديرية مجز بمحافظة صعدة
ا ف ب: حماس والفصائل الفلسطينية أوقفت إطلاق الصواريخ تجاه الاحتلال الاسرائيلي
رويترز عن مسؤول فلسطيني: المقاومة في غزة ستوقف جولة المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي إذا أوقف عدوانه على القطاع
حيدر العبادي يقيل عددا من المدراء العامين في وزارة الكهرباء ودائرة الاستثمارات والعقود

نشرة بانوراما: "الحظر الاميركي الى اين؟" و"من هم اعداء واشنطن؟"

الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "ردود الافعال حيال الحظر الاميركي على ايران" و"روسيا والصين ليستا صديقتين للولايات المتحدة".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. نتابع  ردود الافعال حيال الحظر الاميركي على ايران , اذ اكد الرئيس حسن روحاني إن أداء الإدارة الأميركية جعل من الولايات المتحدة دولة لا يمكن الوثوق بها عالميا لعدم التزامها بأي من تعهداتِها.

الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الأوروبيين يعملون على حماية الاتفاق النووي، هذا ورفضت الصين الاجراءات الاميركية الاحادية، بينما حذرتْ المانيا من تداعيات انسحاب ترامب من الاتفاق على الاستقرار والامن في المنطقة .

في ملفنا الثاني..  قال قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية الجنرال جون هايتن إن روسيا والصين ليستا صديقتين للولايات المتحدة, وأوضح الجنرال هايتن خلال ندوة حول الدفاع الصاروخي الفضائي أن موسكو وبكين تطوران إمكانيات الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت واُخرى قادرة على تدمير الولايات المتحدة، بينما لا تزال واشنطن تفتقر إلى القدرة للرد على تلك الاسلحة.

غرفة اخبار العالم
 

روابط ذات صلة

بانوراما... تدابير ايرانية عشية الحظر الاميركي" و"محاولة اغتيال فاشلة لرئيس فنزويلا"

بانوراما: مستقبل الجولا بعد عودة الدولة السورية

بانوراما: قضیة القس الامريكي والعلاقات مجددا بين واشنطن وانقرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "الحظر الاميركي الى اين؟" و"من هم اعداء واشنطن؟"

طیار ایراني یحرز المركز الاول في مسابقات كازاخستان الدولیة للطائرات المسیرة

ملخص...مع الحدث – ملف التهدئة بين غزة والاحتلال، والدور المصر والقطري

"تتريك عفرين" الأردوغاني

بعد الاغتيالات والتصفيات، ادلب الى اين؟

العملة التركية تتدهور إلى مستوى قياسي جديد

اصابت كبد الحقيقة.. شاهد: تخبط وسعار سعودي كبير مقارنة بتغريدة كندية

حين يخوض " الامير الغر" لعبة الكبار 

الجامعة العربية تدعو الاعلام لتجسير الهوة بين الحضارات

شاهد.. حماس: صواريخ المقاومة المئة رسالة للمحتل..

مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

دار الإفتاء: القاعدة التهديد الأول لأمن شمال إفريقيا

النجباء للعبادي: لا تتعاون مع أعداء إيران

مواطن عراقي يقع في فخ العملات الأجنبية ويخسر 10 ملايين دينار

شاهد اخر التطورات في قطاع غزة حتى اللحظة

قلّة النوم تسبِّب السرطان والخرف المبكِّر

تعرف على تغييرات جذرية في "الأوسكار" وجوائزه

صور مروعة+18.. صاروخ سعودي يحول طلبة يمنيين لأشلاء

شاهد.. ردود افعال دولية واقليمية وداخلية لقرار ترامب ضد ايران

غسيل الأسنان.. العلم يكشف "الوهم الأكبر" بحياة الملايين

الأکثر مشاهدة