العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. نتابع ردود الافعال حيال الحظر الاميركي على ايران , اذ اكد الرئيس حسن روحاني إن أداء الإدارة الأميركية جعل من الولايات المتحدة دولة لا يمكن الوثوق بها عالميا لعدم التزامها بأي من تعهداتِها.

الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الأوروبيين يعملون على حماية الاتفاق النووي، هذا ورفضت الصين الاجراءات الاميركية الاحادية، بينما حذرتْ المانيا من تداعيات انسحاب ترامب من الاتفاق على الاستقرار والامن في المنطقة .

في ملفنا الثاني.. قال قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية الجنرال جون هايتن إن روسيا والصين ليستا صديقتين للولايات المتحدة, وأوضح الجنرال هايتن خلال ندوة حول الدفاع الصاروخي الفضائي أن موسكو وبكين تطوران إمكانيات الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت واُخرى قادرة على تدمير الولايات المتحدة، بينما لا تزال واشنطن تفتقر إلى القدرة للرد على تلك الاسلحة.

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