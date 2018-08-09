عثمان ديمبلي يحسم أمر استمراره مع برشلونة!

العالم - رياضة

قال الفرنسي في تصريحات صحفية تعليقا على الأخبار التي ربطته بالانتقال لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي، قائلا: "أنا مستمر في برشلونة ومستعد للمشاركة في السوبر الإسباني أمام إشبيلية".

وكانت العديد من التقارير التي تحدثت عن رغبة النادي الإنجليزي بتقديم عرض على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 90 مليون يورو.

وكان الفرنسي قد انضم لبرشلونة، صيف العام الماضي، قادما من بروسيا دورتموند الألماني بصفقة كلفت خزائن النادي الإسباني 105 مليون يورو.

والجدير بالذكر بأن اللاعب ابتعد عن الملاعب لفترات متقطعة بسبب الإصابات التي عانى منها بشكل شبه دائم، بحسب ما نشر موقع "غول".

كما شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة والتي توج فيها منتخب بلاده بلقبها.