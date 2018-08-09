طهران تدين بشدة جريمة العدوان على حافلة التلامذة باليمن

العالم - ايران

واعرب قاسمي عن المواساة مع ذوي ضحايا جريمة الحرب هذه، داعيا المحافل الدولية وحقوق الانسان للعمل باي طريق ممكن لمنع استمرار هذه الجرائم من قبل الدول المهاجمة على اليمن.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان تصعيد القصف للمناطق السكنية والاهداف المدنية مؤشر على الهزائم المتتالية لقوات التحالف في جبهات الحرب، وعبّر عن الاسف لاستمرار الدعم التسليحي للسعودية والامارات من قبل بعض الدول المتشدقة بحقوق الانسان واضاف، انهم شركاء في جرائم الحرب هذه وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك.

ودعا قاسمي منظمة الامم المتحدة والدول المؤثرة لتكثيف جهودها من اجل وقف هذه الهجمات فورا، وان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وامن المدنيين خاصة الاطفال والنساء.

وقد ارتفعت حصيلة جريمة غارات العدوان السعودي على حافلة تقل أطفالاً في سوق ضحيان بـ صعدة في اليمن، اليوم الخميس، إلى 47 شهيداً و77 جريحاً غالبيتهم من الاطفال.

وأضاف مراسل قناة المسيرة أنه من بين الشهداء كوادر تربوية كانوا على متن حافلة الأطفال التي تقل طلابا لدورة صيفية بمدينة ضحيان.

وأكد ناطق وزارة الصحة اليمنية أن غارات العدوان استهدفت حافلة الأطفال وسط سوق ضحيان ما رفع من أعداد الشهداء والجرحى.

من جانبه قال الصليب الأحمر الدولي: تعمل فرقنا على تقديم إسعافات لعشرات ضحايا الحافلة التي تقل أطفالا بسوق ضحيان.