واعظي : الحظر الاحادي الامريكي لم يعد مؤثرا

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' من انقرة اليوم، اشار واعظي الى ان الحظر الامريكي المفروض على ايران وايضا وزيرين من الحكومة التركية لم يلق ترحيبا في المنطقة والعالم.

واردف ان الراي العام الدولي لا يوافق على مواقف الحكومة الامريكية الجديدة حيال القضايا الدولية؛ مبينا ان هناك ادارة تحكم امريكا اليوم وهي تزعم بانه 'ينبغي تنفيذ كل ما تطالب به من جانب الدول الاخرى'. وتابع القول، ان الحكومة الامريكية تسعى للمساس بسيادة الحكومات الاخرى؛ مؤكدا ان هذه الاساليب مرفوضة لدى الشعوب والحكومات الاخرى.

ونوه رئيس مكتب الرئاسة في ايران الى ان سياسة الحظر الامريكية لا تقتصر على طهران وانقرة، وانما هناك حرب تجارية تشنها واشنطن اليوم ضد الدول الاوروبية والصين وعدد من البلدان الاسيوية.

واكد واعظي ان ايران وتركيا لديهما علاقات وثيقة بعيدا عن تدخل القوي الكبرى؛ مضيفا ان اعداء البلدين يخططون للمساس بهذه العلاقات لكن بفضل وعي القادة والشعبين الايراني والتركي ستمني هذه المخططات بالفشل قطعا.

وفي معرض الاشارة الى زيارته لتركيا، قال ان الهدف من هذه الزيارة هو ابلاغ تهنئة الرئيس روحاني الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان علي فوزه في الانتخابات الاخيرة والتشاور بشأن العلاقات الثنائية.

وتابع قائلا : لقد كلفني الرئيس روحاني بتسليم رسالة خطية خلال اللقاء مع اردوغان واستعراض القضايا والمشاكل الثنائية معه.

واعرب واعظي عن امله بان يفضي لقاءه مع اردوغان وايضا وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الى اعداد برنامج منسجم لترسيخ مزيد من العلاقات بين البلدين.