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رئيسة الوزراء البريطانية تشعل المواقع الالكترونية... شاهد السبب!

الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لموجة من التعليقات الساخرة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدى استقبالها للأمير ويليام في الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية لمعركة أميان خلال الحرب العالمية الأولى.

العالم - منوعات 

حيث استقبلت ماي الأمير ويليام، بالإنحناء أمامه ومصافحته، بحركة أثارت الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"فغرد" شخص "Mutaz Elnour" باسم، معجبا بالقدرات الرياضية لرئيسة الحكومة، مشيرا إلى أنه في سن الـ41 لا يجرؤ بالقيام بمثل هذه الحركة.

كما "غرد" شخص باسم "Toxic Shop Syndrome"  قائلا: "الأمير ويليام يحاول أن لا يبتسم أمام استقبال ماي".

من جهتها صحيفة "The Independent" البريطانية، تحدثت عن زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى مركز لإعادة التأهيل قد تم بناؤه حديثا في نوتنغهامشاير، والذي شهد أيضا زيارة للأمير.

وأضافت الصحيفة بأن ماي استقبلت أفراد الأسرة الحاكمة بطريقة انحنائها بشكل كبير الأمر الذي بدا غريبا جدا.

وبحسب كاتب المقال، فإن استقبال ماي بهذه الطريقة لأفراد الأسرة الحاكمة ليس هو المرة الأولى فقد سبق واستقبلت بطريقة غريبة كل من الملكة اليزابيث الثانية ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

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