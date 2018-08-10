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هجوم جديد دام لبوكو حرام في نيجيريا

هجوم جديد دام لبوكو حرام في نيجيريا
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

قتل 17 جندياً على الأقل في هجوم جديد لجماعة بوكو حرام المسلحة المتطرفة على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

العالم - أفريقيا

قال ضابط نيجيري لم يشأ كشف هويته أمس الخميس إن أشخاصاً مدججين بالسلاح وصلوا في شاحنات إلى قرية غاروندا بولاية بورنو حيث قتلوا سبعة عشر جندياً وأصابوا 14 جندياً آخر ونهبوا القاعدة العسكرية، إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين.

وأضاف المصدر أن المسلحين إستولوا على أسلحة وآليات قبل أن يفروا.

هذا هو الهجوم الثالث للجماعة المتشددة نيجيريا في غضون شهر. وشنّت بوكو حرام هجومين آخرين على قواعد عسكرية في أقل من شهر ففي 14 تموز/يوليو الماضي قتل وأصيب عشرات الجنود في قرية جيلي بولاية يوبي المجاورة خلال هجوم نسب إلى جناح أبو مصعب البرناوي في الجماعة المتطرفة. وفي 26 من الشهر الماضي إجتاح متطرفون قاعدة عسكرية في جوار قرية جاكانا على بعد 30 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، قبل أن يتمّ صدّهم إثر وصول تعزيزات عسكرية.

والقاعدة التي هاجمتها بوكو حرام أقامها جنود من قاعدة جيلي فروا من الهجوم الذي تعرضوا له في 14 تموز/يوليو.

 

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