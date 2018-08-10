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وزير التعليم الجزائري يقلل من جائزة نوبل

وزير التعليم الجزائري يقلل من جائزة نوبل
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

تحول وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلى سخرية الآخرين بعدما قلّل من قيمة جائزة نوبل ومكانة النوابغ.

العالم - الجزائر

أثار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الطاهر حجار ضجة كبيرة في الجزائر لأنه إعتبر الحصول على جائزة نوبل الدولية غيرمفيد وغير مجدٍ للجامعات الجزائرية.

وخلال ندوة صحافية عقدها أخيراً، قال حجار : هناك بعض الجامعات الكبرى ومراكز البحث تعتمد على جائزة نوبل وشهادات أخرى لكن ماذا يفيدني عندما يتحصل طالب جزائري على جائزة نوبل، حتى لو حصلنا على عشر منها.

وأضاف الوزير الجزائري : نفترض أننا نملك عشرة من الباحثين متحصلين على جائزة نوبل، ماذا سيضيف ذلك للتعليم بالجامعة الجزائرية؟.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رداً على سؤال حول مستوى التعليم في الجامعات الجزائرية : إن جامعة الجزائر كان يمكنها أن تحظى بمراتب متقدمة على الصعيد العالمي لكن البلاد إختارت عدم إحتساب جوائز نوبل التي حصلت عليها خلال فترة الإستعمار.

وقال الوزير : إن النابغة يكون نابغة حيثما كان لأنه نابغة في ثانوية عادية بينه وبين زملائه مع أهله وأبناء الحي والمدن الصغيرة والقرى.

 

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