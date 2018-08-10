روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

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وتعليقا على هذه الخطوة قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن سعي واشنطن فرض مزيد من العقوبات ضد بيونغ يانغ، يتعارض مع منطق تخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية إن "الإجراءات العقابية الأمريكية ليس فقط لا تساهم في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، لكنها أيضا تتعارض مع منطق تخفيض التوتر مع كوريا الشمالية".

وأوضحت الخارجية الروسية أن واشنطن تنوي الإبقاء على "أقصى درجة من الضغط" وأطول ما يمكن على كوريا الشمالية، حتى الانتهاء من نزع السلاح النووي.

واعتبرت أن "مثل هذا السلوك هدام لتسوية المشكلات مع كوريا الشمالية، وغير مقبول إطلاقا".

وكانت الولايات المتحدة طلبت الأسبوع الماضي من لجنة تابعة للأمم المتحدة تجميد أصول مصرف "أغروسويوز بنك" بعد أن زعمت أن البنك يساعد كوريا الشمالية على التهرب من قيود فرضتها الأمم المتحدة على التعاملات المالية.

ويستهدف الطلب الأمريكي أيضا نائب ممثل بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، ري جونغ وون، بالإضافة إلى شركتين كوريتين شماليتين.