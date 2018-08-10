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الطيار الروسي ياروشينكو يشكو ظروف سجنه في أمريكا

الطيار الروسي ياروشينكو يشكو ظروف سجنه في أمريكا
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

شكا المواطن الروسي الطيار السابق قسطنطين ياروشينكو الذي يقبع في سجن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات، من الظروف المعيشية "السيئة للغاية" في سجنه.

العالم - أوروبا

وقال أليكسي تاراسوف، محامي ياروشينكو، أمس الخميس: "تكلمت معه اليوم. ويشكو من الظروف المعيشية الرهيبة".

وأضاف أن ياروشينكو عبر عن استيائه من الاكتظاظ الشديد في غرف السجن ونقص الرعاية الصحية.

كما رفض المحامي مناقشة الزيارة المحتملة لأسرة ياروشينكو إلى الولايات المتحدة ولقائها مع موكله. وتابع: "أعرف أن هذه الزيارة مخططة، غير أنني لا أعرف الموعد الدقيق لإجرائها".

يذكر أن محكمة أمريكية كانت قد أدانت الطيار الروسي السابق قسطنطين ياروشينكو في سبتمبر عام 2011 بتهمة المشاركة في التخطيط لتهريب دفعة كبيرة من الكوكايين، بعد أن تم احتجازه في ليبيريا في مايو عام 2010. وأعلن عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية آنذاك أنهم كشفوا عن نوايا إجرامية لدى المواطن الروسي. وكانت هذه أول حالة لاحتجاز مواطن روسي من قبل المخابرات الأمريكية في أراضي دولة ثالثة ونقله سرا إلى الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك

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