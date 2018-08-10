خط أنابيب إماراتي لنقل النفط بين إريتريا وإثيوبيا

العالم - الامارات

ومن المقرر أن يربط الخط الإماراتي بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، الجمعة، دون أن تقدم تفاصيل عن تكلفة المشروع، والخطط الزمنية للانتهاء منه.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، "يتسوم أريجا"، إن مباحثات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، "وريم الهاشمي"، تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات.

وأضاف "فيتسوم" في تصريح نقلته "رويترز": "معظم ذلك يخضع للدراسة".

ويعد الإعلان عن تلك الخطط الإماراتية للاستثمار في إثيوبيا أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد لأبوظبي في منطقة القرن الأفريقي.

كان ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد» زار إثيوبيا، في يونيو/حزيران الماضي، والتقى رئيس الوزراء «آبي أحمد».

وآنذاك، أعلنت الإمارات دعم إثيوبيا بـ3 مليارات دولار في صورة مساعدات واستثمارات، بجانب فتح قنصلية مشتركة لتسهيل حركة الأشخاص بين البلدين.