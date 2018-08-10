الادميرال سياري: ايران لها دور بارز في ضمان امن الممرات البحرية

العالم - ایران

وفي حديثه خلال المراسم الختامية لمسابقات الغوص لجيوش العالم 2018 قال الادميرال حبيب الله سياري: ايران وبما لديها من هبات إلهية، لديها حدود بحرية في شمال والجنوب، وهي تعيش بسلم تام مع جيرانها من خلال مراعاة حسن الجوار على طول حدودها البحرية التي تبلغ 5 آلاف كيلومتر.

وأضاف: ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضمان أمن الممرات البحرية لا يخفى على أحد، وان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع صيانة الامن في البحار.

وتابع: باعتباري عضوا من أسرة الجيش وممثلا للقوات المسلحة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعلن اننا ندعو الى عالم بدون حرب، ومفعهم بالسلام والصداقة.

وأشاد الادميرال سياري بأداء الفرق المشاركة في مسابقات الغوص وكذلك الفريق الايراني الذي تألق في هذه المسابقات، وقال: في الظروف التي يبتعد فيها عالم السياسة عن مصطلحات السلام والصداقة، فإن العسكريين الشجعان المشاركين في هذه المسابقات نشروا رسالة السلام والصداقة الى جميع العالم، معلنين استياءهم من الذين يقرعون طبول الحرب.

وأعرب القائد السابق للقوة البحرية الايرانية، عن شكره لجمهورية روسيا الاتحادية في تأسيسها مسابقات جيوش العالم، ولتعاونها مع ايران في إجراء مسابقات الغوص، معربا عن امله بإجراء المزيد من فروع هذه المسابقات في ايران.