البث المباشر
مراسل العالم : الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين مجزرة العدوان في محافظة صعدة وتدعو بإحالة مجرمي الحرب على اليمن إلى الجنائية الدولية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مقتل قائد مايسمى باللواء 127 الموالي للعدوان السعودي العميد عادل صالح درعان المرهبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف
وزير الصحة اليمني: الإحصائية غير النهائية لمجزرة تحالف العدوان بحق حافلة الطلاب وسوق ضحيان وصلت لـ 131 شهيدا وجريحا
مراسل العالم في صنعاء : طيران العدوان يعاود استهداف مديرية أرحب بـ 3 غارات
مراسل العالم : استشهاد وجرح عدد من المواطنين جراء انفجار مستودع عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بلدة محجة بريف درعا
مراسل العالم : مصادر امنية افادت عن انفجار كدس عتاد تابع لفرقة العباس القتالية في منطقة الزرازة غربي كربلاء المقدسة
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير
ترامب يعلن "مضاعفة" الرسوم على الصلب والالمنيوم التركيين
ا ف ب: اردوغان يحض الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملات اجنبية لدعم الليرة
الشرطة الكندية: حادث إطلاق النار ما زال مستمرا في مدينة فريدريكتون وسقوط عدد من الضحايا

مكالمة هاتفية بين بوتين وماكرون حول سوريا!

مكالمة هاتفية بين بوتين وماكرون حول سوريا!
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

العالم- سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون وبحثا خلالها الأوضاع في سوريا وقيّما عاليا العملية الروسية - الفرنسية المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، على أهمية مواصلة جهود إعادة بناء سوريا وإعادة اللاجئين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "أكد بوتين على أهمية مواصلة الجهود الدولية لإعادة إعمار البنية التحتية الاقتصادية — الاجتماعية لسوريا، وكذلك إعادة اللاجئين والنازحين الى أماكن إقامتهم".

وجاء في بيان الكرملين: "أجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سياق تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وأعرب القادة عن تقديرهم للعملية الروسية الفرنسية التي أجريت في تموز/ يوليو، من أجل إرسال وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان الغوطة الشرقية السورية".

وكانت روسيا قد ضمنت تسليم البضائع الفرنسية إلى سوريا عن طريق الجو من فرنسا.

يذكر أن هذا المشروع المشترك يأتي تنفيذا للقرار الذي اتخذه الرئيسان، الروسي والفرنسي، يوم 24 أيار/ مايو الماضي.

روابط ذات صلة

هذه هي اخر تطورات معركة الجيش السوري مع "داعش"

سوريا تطلق سراح هذين السجينين بوساطة تشيكية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إصابة 19 سائحا صهيونيا في أنطاليا التركية

بالفيديو.. مفاجأة بشأن جنسية الإمام الذي أكمل صلاته أثناء زلزال إندونيسيا

صالح مسلم: هذه هي أولوية أكراد سوريا في الحوار مع دمشق

لاعب مانشستر يونايتد يخوض تجربة سينمائية

ممثل الطائفة الآشورية في ايران يلتقي الرئيس اللبناني

في ظل الحظر الاميركي.. الحديثي: العراق سيبحث آليات معينة للتعامل مع إيران

فيديو؛ قوى سياسية وشعبية عراقية ترفض الحظر الاميركي على ايران

بالصورة.. الجيش السوري يصنع سلاحا صاروخيا عالي الدقة

مروحيات الجيش السويسري في خدمة الأبقار في جبال الألب

استشهاد وإصابة نساء وأطفال في غارة للعدوان السعودي بالحديدة

العثور على اقدم قطعة جبن في العالم!

ما هي قصة الالغام غير العادية في سوريا؟

في لبنان... امن الدولة يوقف شخصا بتهمة تاليفه خلية ارهابية

هذا الأمر يعود لليبيين.. ولليبيين فقط!

بطولة أندية أسيا لكرة الصالات ميس سونغون يبلغ المباراة النهائية على حساب نفط الوسط

الحشد الشعبي: تفجير مخزننا اليوم عمل عدائي مقصود

ارتقاء 4 شهداء بانفجار معمل للعبوات الناسفة للإرهابيين في بلدة محجة بريف درعا

حكم بإلزام رجل أعمال سعودي دفع 5.3 ملايين دولار لجمعية أيتام

الشيخ محمد سليم: الأقصى لا يزال يتعرض للظلم بسبب إجراءات الاحتلال

إصابات باعتداءات الاحتلال شرق القطاع

الأکثر مشاهدة