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البشير يغير نظام حزبه ويترشح لولاية رئاسية سابعة!

البشير يغير نظام حزبه ويترشح لولاية رئاسية سابعة!
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أجاز مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني السوداني، في دورة انعقاده السادسة، مقترح تعديل النظام الأساسي وترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير للانتخابات المقبلة.

العالم - السودان

وأوضح مصدر من الحزب في أول أيام انعقاد مجلس شورى "المؤتمر الوطني"، في حديث لوكالة "الأناضول": "الاجتماع أجاز رئيس الحزب عمر البشير مرشحا لانتخابات 2020، بإجماع أعضاء مجلس الشورى".

وأضاف المصدر، أنه "تم تعديل النظام الأساسي للحزب" من أجل السماح بترشيح البشير.

ويتطلب ترشيح البشير لدورة جديدة إجراء تعديل في النظام الأساسي للحزب، وكذلك إجراء تعديل دستوري يسمح له بالترشح في الانتخابات القادمة.

وتنص المادة 57 في الدستور على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

وانتخب عمر البشير رئيسا في 2010، ثم أعيد انتخابه ثانية في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو / حزيران 1989؛ ما يعادل 6 ولایات رئاسية.

وادعى البشير مرارا زهده في السلطة، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، لكن أصواتا وقرارات من حزبه، نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

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