فيديو؛ قوى سياسية وشعبية عراقية ترفض الحظر الاميركي على ايران

العالم - خاص بالعالم

فبعد ان فرضت الولايات المتحدة الامريكية الحظر الاحادي الجانب على الجمهورية الاسلامية الايرانية، سارعت القوى السياسية العراقية وعلى أختلاف توجهاتها لادانة واستنكار اجراءات الحظر واعلان عدم الالتزام والعمل بها، حيث وصفت تدابير الحظر هذه بالجائرة وانها لا تستند لاي مسوغ قانوني ودولي، فضلا عن انها احادية، وأكدت قوى سياسية انها متمسكة بوقوفها الى جانب الشعب الايراني الذي ساند العراقيين في ازماته.

وقال المتحدث الرسمي بأسم كتائب حزب الله، محمد محي، لقناة العالم: ايران كانت الدولة الاولى التي وقفت الى جانب الشعب العراقي، لذلك نحن اليوم امام موقفين، موقف يمثل الحكومة العراقية بشخص السيد العبادي، ونحن نعتقد ان هذا الموقف شخصي لا يمثل الشعب العراق ولا يمثل حتى الحكومة العراقية والقوى السياسية، والموقف المقابل هو موقف القوى العراقية وجماهير الشعب العراقي بما تمثله من امتدادات واسعة وشرائح متنوعة، هذا الموقف رافض بشكل قاطع لأي نوع من انواع العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي ظل تفعيل اجراءات الحظر الامريكية على ايران، يشدد العراقيون على ان يكون ثمة دعم عراقي واسع للجمهورية الايرانية، فالعراق يرتبط مع ايران بعدة اتفاقيات في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل تجاري يصل لمليارات الدولارات.

وقال الكاتب والمحلل السياس حسين الكناني لقناة العالم: هذه المسؤولية ايضا مسؤولية الشعب العراقي ان يقف مع الحكومة الايرانية من اجل كسر وافشال هذا المخطط، وهنالك الكثير من الشركات والتجار يتعاملون ولن يتاثروا بهذه العقوبات، وبالتالي مسألة التبادل التجاري والعمل الاقتصادي مستمر ولن يتوقف.

اما المواطن العراقي من جانبه فقد استنكر بشدة الاجراءات الامريكية الاحادية الجانب. واعتبرها محاولة لاستهداف الشعب الايراني كما حصل للشعب العراقي من حصار فرض عليه.

وقال احد المواطنين العراقيين لمراسلنا في العراق: القرارات حسب ما مفهوم انها احادية، فامريكا غايتها هي تدمير الشعب الايراني مثلما دمرت العراق بقرارات احادية.