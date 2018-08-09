ماذا قالت الاحزاب والقوى العراقية عن اجراءات الحظر ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

اجماع عراقي من الاحزاب والقوى السياسية وقوى وحركات وطنية واسلامية متنوعة ، على ادانة اجراءات الحظر الاحادية الجانب التي فرضتها الادارة الاميركية على ايران وعلى رأس هذه المواقف موقف الخارجية والرئيس فؤاد معصوم

واعلنت وزارة الخارجية رفض العراق مبدأ الحصار على اية دولة واشادت على لسان المتحدث باسمها أحمد محجوب بالمواقف المشرفة للجارة ايران في الوقوف الى جانب العراق في الازمات .

كما استنكرت جماعة علماء العراق اجراءات الحظر الاميركية واعتبرتها تعسفية وغير مبررة بحق الجارة ايران وشعبها المسلم،واكد رئيس الجماعة الشيخ خالد الملا ان الحظر هو عقوبة جماعية على الشعب برمته مشيرا الى ان إيران كانت السباقة لنصرة الشعب العراقي

واكدت منظمة بدر بزعامة هادي العامري انها تقف موقف المساند والداعم للشعب والحكومة في ايران التي وقفت مع الشعب العراقي في كل المحن والشدائد

وقالت كتائب حزب الله ان العقوبات الجائرة وغير القانونية التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الشعب الإيراني تدل على مدى سيطرة اللوبي الصهيوني والمال السعودي على قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المهووس بالعداء لايران ومحور المقاومة.

حركة عصائب اهل الحق بقيادة الشيخ قيس الخزعلي، اعتبرت العقوبات الاميركية انتهاكا للقيم والاعراف الانسانية والقانونية.

سرايا الخراساني طالبت الحكومة العراقية بالا تنسى المواقف الايرانية الشجاعه المشرفة في دعم العراق في مواجهة داعش الوهابية. مذكرة بان اشقاء العراق تخلوا عنه، بينما وقفت ايران لتقدم جسر العبور الى بر الامان والقضاء على زمر الارهاب .

رئيس كتلة الصادقون في البرلمان السابق والقيادي في تحالف الفتح حسن سالم دعا الحكومة العراقية لرد الجميل الى ايران التي وقفت مع العراق في مواجهة جماعة داعش الوهابية

كما اعلن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي رفضه لإجراءات الحظر الأميركية، وقال إن سياسة الحصار والمقاطعة والإكراه غير قانونية، وتعد عملا انتقاميا وتعسفيا خارج الشرعية الدولية

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم اكد ان ظروف العراق وطبيعة العلاقة مع ايران والمصالح المشتركة بين البلدين تجعل من الصعب على العراق الالتزام باجراءات الحظر الاميركية ضد ايران .

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