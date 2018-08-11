تصدير سلع إيرانية بقيمة 138 مليون دولار الى كينيا

العالم - ايران

وأضاف السفير الإيراني، ان محافظة قزوين (غربي العاصمة طهران)، تعد محافظة متميزة في مجال الصادرات الإيرانية الى كينيا ونحن نأمل في تيسير عملية تصدير السلع من هذه المحافظة أكثر فأكثر.

وتابع فرجوند، ان كينيا وبسبب امتلاكها موارد كبيرة من المناجم المعدنية، ترحب بالجهات الاجنبية التي تعمل في مجال التنقيب والاستخراج والمختصين في هذا المجال.

وفيما أشار الى النشاط الإقتصادي للتجار في محافظة قزوين وتوفر فرص الإستثمار التجاري في كينيا، دعا السفير الإيراني، تجار قزوين لزيارة هذا البلد الإفريقي، بهدف دراسة سبل تطوير التجارة بين هذه المحافظة وكينيا.