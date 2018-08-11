البث المباشر
مصدر عسكري يمني: مصرع 10 مرتزقة بإستهداف آلية كانوا على متنها قرب منفذ البقع بنجران
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل بجيزان
مصدر عسكري يمني: تدمير مدرعة إماراتية في جبهة الوازعية غرب تعز بصاروخ موجه ومصرع من كان على متنها.
مراسل العالم: طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة شرق بيت حانون لمطلقي البالونات الحارقة.
آية الله خامنئي يوافق على مقترح من رئيس السلطة القضائية حول إجراء قانوني سريع وعادل لمعاقبة المخلين باقتصاد البلاد
آية الله خامنئي يوافق على مقترح من رئيس السلطة القضائية حول إجراء قانوني سريع وعادل لمعاقبة المخلين باقتصاد الدولة
قائد الثورة الاسلامية في ايران يشدد على ضرورة إجراء قانوني سريع وعادل لمعاقبة ممن أخلوا بالاقتصاد
مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تتقدم في تل علم في بادية السويداء.
مراسل العالم: استهداف تجمعات للجنود السعوديين شرق جحفان في جيزان بقذائف المدفعية وسيارات الإسعاف تهرع للمكان.
مراسل العالم: المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث: نسعى لاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم وضع ترتيبات أمنية.

إصابات جديدة بالإيبولا في الكونغو واستعدادات لعلاج تجريبي

إصابات جديدة بالإيبولا في الكونغو واستعدادات لعلاج تجريبي
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس الإيبولا في شرق البلاد فيما تستعد السلطات لتوزيع علاج تجريبي.

العالم . أفريقيا

وأضافت الوزارة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن الحالات الجديدة ظهرت قرب بلدة مانجينا في إقليم كيفو الشمالي وترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إطار التفشي الحالي إلى 21 حالة.

وقالت الوزارة إن شخصين آخرين، أحدهما قرب مانجينا والآخر في مدينة بيني، لقيا حتفهما بسبب الإيبولا.

ويعتقد أن عدد الوفيات الإجمالي بسبب المرض بلغ 38 شخصا لكن إصابة العديد من تلك الحالات بالفيروس غير مؤكدة.

وبدأت السلطات الأسبوع الماضي تطعيم العاملين في قطاع الصحة ومن هم على اتصال بالحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض.

وأثبت اللقاح التجريبي الذي صنعته شركة ميرك فاعليته في احتواء بؤرة للمرض في غرب البلاد انتهت أواخر الشهر الماضي.

وقال ستيف أهوكا وهو متخصص في علوم الفيروسات في المعهد الوطني لأبحاث العلوم الطبية الحيوية لرويترز إن المسؤولين مستعدون أيضا لاستخدام علاج تجريبي يعرف باسم (إم.إيه.بي114) على المصابين بالإيبولا للمرة الأولى.

وطورت الولايات المتحدة هذا العقار باستخدام أجسام مضادة من ناج من تفش للإيبولا في مدينة كيكويت بغرب الكونغو عام 1995 وأثبت فاعليته بنسبة مئة بالمئة عندما تم اختباره على القرود.

وقال أهوكا "إنه تجريبي وبالتالي فنحن نتبع البروتوكول. قدمناه للجنة الأخلاقيات التي منحت العقار موافقتها".

روابط ذات صلة

محاولات حثيثة للقضاء على الايبولا

الأمم المتحدة وحكومة مالي تعلنان خلو مالي من الايبولا بعد 42 يوما من عدم تسجيل اي اصابة

فيروس الايبولا يقتل 13 شخصا في اوغندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السعودية تحسم تاريخ أول أيام عيد الأضحى

الشرطة الإسرائيلية تعتقل أبناء شقيقة الشيخ رائد صلاح

السيد الخامنئي يشدد على ضرورة معاقبة المفسدين

انطلاق مؤتمر وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين

ردود أفعال مجزرة طلاب مدينة ضحيان في محافظة صعدة

نائب أردني يكشف امرا جديدا في العمليات العسكرية في سوريا

وفاة “عجوز الثورة”شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات

قمة في انغولا لبحث ملفي الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

شركة صينية تستحوذ على حصة توتال بحقل بارس الجنوبي

تدمير عدة آليات وانتشار أشلاء الجيش السعودي بنجران وجيزان

اجتماع عسكري رفيع يسفر عن اتفاق بين تركيا وإيران.. هذه تفاصيله!

لتمرير سياساته.. ترامب يستخدم لعبة سلاح الحظر ضد 4 دول.. شاهد الفيديو

منْ قصف مستشفى الحديدة باليمن؟.. تحقيق بريطاني يكشف المستور!

بحرية الاحتلال تطلق النار على سفن الحرية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

صاروخ زلزال 1 يدك تجمعات مرتزقة السعودية في موقع مشعل بجيزان

قريبا... سيتحقق هذا الامر بادلب

برلماني ايراني: مناقشة مشروع قرار الـCFT مرهونة بتعلیمات القائد

تدمير مدرعة إماراتية ومصرع طاقمها في تعز

مهنة التمريض وخصائصها

الأکثر مشاهدة