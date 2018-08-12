البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف خطوط إمداد جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي
وحدات من الجيش تدمر عدة آليات وتقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة قبر الشيخ حسين بريف السويداء الشمالي الشرقي
مقتل العشرات من مسلحي وعوائل "هيئة تحرير الشام" في انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي
مقتل أكثر من 25 مسلحاً من داعش، بنيران الجيش السوري في بادية السويداء الشرقية، خلال الـ 7 أيام الماضية
الماليون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فجر اليوم
زوارق الاحتلال تطلق النار في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم
انطلاق اعمال قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني
الرئيس الايراني حسن روحاني يصل الى مدينة اكتاو الكازاخستانية للمشاركة بقمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين
الرئيس روحاني: الاتفاق على الترانزيت من القضايا التي تحظى باهتمامنا

جولة إعادة انتخابات الرئاسة تجري اليوم في مالي

جولة إعادة انتخابات الرئاسة تجري اليوم في مالي
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

يدلى الناخبون في مالي بأصواتهم اليوم الأحد في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي من المرجح أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على منافسه إسماعيل سيسي حتى مع ارتفاع وتيرة العنف العرقي وأعمال العنف التي يقوم بها المتشددون خلال رئاسته.

العالم - افريقيا

وحصل كيتا على 41 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي مقابل نحو 18 في المئة لسيسي وهو وزير مالية سابق والزعيم الرئيسي للمعارضة.

وشاب الانتخابات هجمات مسلحة وحوادث أمنية أخرى أدت إلى تعطيل نحو خمس مراكز الاقتراع وقد يؤدي التهديد بوقوع أعمال العنف إلى الحد من مشاركة الناخبين اليوم الأحد.

وأعادت الجولة الأولى التي سادتها الفوضى إلى الأذهان أن المتشددين الذين يرتبط بعضهم بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تجمعوا من جديد بعد تدخل فرنسا في 2013 وهم يوسعون حاليا نفوذهم عبر الصحراء في الشمال ووسط مالي. وينحي سيسي(68 عاما) باللوم في أعمال العنف على كيتا(73 عاما) ويتهم حكومته بالفساد المتفشي وبالتلاعب في الانتخابات في يوليو/ تموز، بحسب "رويترز".

وكان كيتا قد فاز على سيسي في جولة إعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2013 وهو يسعى الآن للفوز بفترة ثانية مدتها 5 سنوات.

روابط ذات صلة

مالي تشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 12 آب/أغسطس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أزمة الليرة التركية..﻿ فشل اردوغان الإقتصادي ام مؤامرة خارجية؟

مستوطنون يقتحمون مسجد الأقصى

لجنة دولية قلقة من الاستهداف المستمر لمدنيي البحرين

كمالوندي.. تحديث مفاعل اراك يجري حاليا بتعاون الصين وبريطانيا

بالفيديو.. مشجعو فريق اسرائيلي يتعدون على لاعب اردني!

العميد اشتري: ردنا على تحركات الارهابيين سيكون حازما

حسین مرتضی: المعادلات السياسية ومعركة ادلب القادمة 

البشير يؤكد أن حزبه الحاكم حركة إسلامية وليس علمانيا

الاحتلال يلوح بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

ترامب يصف مساعدته السابقة بـ"التافهة"

الهيئة القضائية العراقية تصدر عدة قرارات في الطعون بنتائج الانتخابات

هذا ما قاله علاوي حول نتائج الانتخابات والحكومة المقبلة

واشنطن تلاحق مصارف عراقية جديدة

شاهد..هكذا تتدارك الولايات المتحدة افولها بهذه العقوبات!!

شاهد..عقوبات ترامب ضد 10 دول، سياسية اكثر منها اقتصادية.. لماذا؟

الكاتب تایفر: ترامب صديق "المستبد" محمد بن سلمان

بعد أعتقال ناصر العمر .. اعتقالات السعودية إلى أين؟

شاهد بالفيديو.. البشير يترشح لدورة ثالثة لرئاسة الجمهورية ولكن كيف؟

"أنثى حوت" تخرق قوانين الطبيعة.. وحزنها يبهر العالم

برواية الصور.. ذكرى استشهاد الكوكب التاسع لسماء الإمامة

الأکثر مشاهدة