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شاهد..عقوبات ترامب ضد 10 دول، سياسية اكثر منها اقتصادية.. لماذا؟

الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكدت الخبيرة بالشؤون الاقليمية هدى رزق، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وعد ناخبيه بانه سوف يحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية، مشيرة الى ان اجراءات العقوبات التي يضرب بها عدة انما هي الوعد الذي قطعه من جهة نظره.

العالم - خاص

وقالت رزق في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": السؤال الذي يطرح نفسه هو هل فعلاً هذه هي الطريقة المثلى لكي يحمي بها الاقتصاد الاميركي؟ موضحة، ان كل دولة التي تمت معاقبتها لديها مشاكل مختلفة عن الاخرى، اي بمعنى لا يمكن ان تكون العقوبات على روسيا شبيهة بعقوبات ايران او تركيا او كوريا الشمالية او المكسيك او الصين او التهديد الاخير لكندا، مشيرة الى ان هناك عقوبات لها علاقة بالاقتصاد واخرى لها عقوبات بالسياسة.

ورأت رزق، ان ترامب يخوض حروباً اقتصادية لكنها في الاساس هي حروب سياسية تحت عنوان اقتصادية، لاسيما وان الولايات المتحدة جربت الحروب العسكرية في افغانستان وفي العراق وسوريا وايضاً في كل المنطقة، ولكنها باءت بالفشل، لذلك يلجأ ترامب اليوم الى اسلوب الحروب الاقتصادية.

واكدت الخبيرة بالشؤون الاقليمية، ان ترامب يمكن ان ينجح مع المكسيك وكندا ولكنه لن يربح مع الصين وايران او روسيا، اما مع تركيا فالمسألة مختلفة لتداخل مسائل سياسية مهمة مع ايران، ولفتت الى ان ترامب يريد ان يضعف ايران في المنطقة عبر العقوبات الاقتصادية ويريد ان يغير الاتفاق النووي لانه يعتبر عنصر قوة لايران.

وشددت رزق، على ان مشكلة ترامب مع ايران هي سياسية لذا فهو يسلك طريق العقوبات الاقتصادية لفشله في حروبه ضدها.

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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