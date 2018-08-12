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ترامب يصف مساعدته السابقة بـ"التافهة"

ترامب يصف مساعدته السابقة بـ
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت-نيومان التي سمته في كتابها الجديد بـ "العنصري" الذي يعاني من "مرض نفسي"، وصفها بأنها "تافهة".

العالم- الأميركيتان

وجاء ذلك في خطاب ألقاه ترامب في اجتماع لركاب الدراجات النارية في مدينة بيدمينستر الواقعة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وأفادت صحيفة "USA Today" أن ترامب بعد مصافحته المشاركين في الاجتماع سألهم ما الذي يفكرون به بشأن ما يكتب في الصحافة. وردا على سؤال حول مانيغولت-نيومان وكتابها الجديد قال: "تافهة، إنها تافهة".
وكتبت وسائل إعلام سابقا أن مانيغولت-نيومان ذكرت في كتابها أنها شاهدت عام 2017 كيف ابتلع ترامب قطعة من ورقة سرية بعد لقائه مع محاميه السابق مايكل كوين في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض.
غير أن موظفي البيت الأبيض لم يؤكدوا هذه الواقعة.
ومن المتوقع أن يبدأ بيع كتاب مانيغولت-نيومان المعنون: "المختل: مشاهدة من بيت ترامب الأبيض" في الولايات المتحدة يوم 14 من الشهر الجاري.
وقد توعدت مانيغولت-نيومان في حديثها لوسائل الإعلام الأمريكية بأنها ستتحدث في هذا الكتاب عن أشياء كثيرة حدثت في البيت الأبيض وكانت "محبطة وغير مريحة بالنسبة لها"، فيما دفعت سلسلة من تصريحاتها الصحفيين للاشتباه بأنها كانت أثناء عملها في البيت الأبيض تقوم بتسجيل خلسة ما يحدث حول الرئيس ترامب.
وكانت مانيغولت-نيومان، التي شغلت أيضا منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، المواطنة الوحيدة من أصل إفريقي في إدارة ترامب قبل إقالتها جراء الخلافات مع ترامب بشأن أحداث مدينة شارلوتسفيل، بولاية فرجينيا الأمريكية، التي شهدت العام الماضي اشتباكات بين الشرطة وأنصار اليمين ونشطاء مناهضة العنصرية.

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