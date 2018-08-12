تقرير لجنة الحريات الفردية يثير جدلاً واسعاً في الشارع التونسي

العالم - مراسلون

أكثر من رسالة بعث بها المحتشدون من أمام مقر البرلمان التونسي، رفضا لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، بعد أن عبأت قوى مدنية ودينية أنصارها في مسيرة كبرى، انطلقت من قلب العاصمة، منددة بما اعتبرته نزعة تغريبية للتقرير المخالف للدستور والمعادي للهوية الاسلامية.

وقال عضو الجمعية التونسية لائمة المساجد منذر الغزواني:" هذا التقرير خارج التاريخ، هذا التقرير يعتدي علی الاسرة، يعتدي علی ثوابت الدين وثوابت القرآن والثوابت الايمانية".

وقال الدكتور في القانون والعلوم السياسية، محمد الشابي:"هذا التقرير قد اخترق الفصل الاول والفصل 50 من الدستور، ثم ان رئاسة الجمهورية عندما أحالت هذا التوجه والتفكير في الحقيقة هي علی بينة من هذا الاختراق وبالتالي فمن الوجيه سحب هذا التقرير".

المشاركون من ائمة وأكاديميين وحقوقيين، اعتبروا ان هذا التقرير يشرع للمثلية الجنسية ويهدد نواة الاسرة ويمس باحكام الشرع، داعين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لسحبه وطرح مبادرات اصلاحية بديلة، تحترم النمط المجتمعي التونسي وجذوره العربية والاسلامية.

وقال وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي:"ندعوا رئيس الجمهورية الی سحب التقرير وندعوه الی مبادرة تشريعية اخری اكثر موضوعية وتنسجم مع الدستور ومع الاسلام ومع السياق الوطني والاولوية الحقيقية لشعب تونس.

وقال المحامي التونسي فتحي العيوني، الدستور خط أحمر، الدين خط أحمر، الاسرة خط أحمر، الدولة التونسية خط أحمر.

ويثير تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا حادا في تونس أثار انقسامات داخل النخب الوطنية.