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مفكر كندي شهير يسخر من ادعاءات "العربية" حول اعتقاله

مفكر كندي شهير يسخر من ادعاءات
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

سخر الأكاديمي الكندي جوردان بيترسون من تقرير لقناة "العربية" التابعة للسعودية، زعمت فيه أنه معتقل سياسي في كندا، واستغلت الأمر في مهاجمة ملف حقوق الإنسان ببلاده.

العالم - السعودية

وكتب بيترسون في تغريدة له على "تويتر" ساخراً: "أنقذوني أنقذوني. أنا معتقل".

وجوردان بيترسون هو عالم نفس سريري ومفكر كندي شهير، يعمل بروفيسوراً في علم النفس بجامعة تورونتو، ويعتبر من أبرز منتقدي علم "اللياقة السياسية" المعروف بـ"الصواب السياسي"، كما أن كتبه الأكثر مبيعاً في القارة الأمريكية، وأشهر أبحاثه حول "علم النفس وربطه الاعتقاد الديني والتلقين بالحالة النفسية ودورها في الصراعات".

وكانت "العربية" نشرت تقريراً لها يوم الثلاثاء الماضي، حول "معتقلي الرأي في كندا"، منتقدةً -كما قالت- أوضاع السجون فيها، ناسبة المعلومات التي أوردتها في التقرير إلى منظمات وناشطين لم تسمهم.

وقالت القناة السعودية إن السجون في كندا "مكتظة"، ولا يتلقى النزيل أكثر من 5 دولارات في اليوم الواحد، ويتعرض النزلاء للضرب الشديد من قبل السجانين، وفقاً للتقرير.

يشار إلى أن الحكومة السعودية قطعت العلاقات الدبلوماسية كافة مع كندا، بعد دعوة الأخيرة الرياض إلى الإفراج عن المعتقلات الحقوقيات بشكل فوري.

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