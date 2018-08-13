البث المباشر

شاهد.. الكنديون ينددون بسياسات آل سعود بمنعهم من الحج

الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تنديدا باستئثار السلطات السعودية بفريضة الحج ومنع المسلمين في دول عدة من أدائها، حيث دخلت أوتاوا مؤخرا على خط المنع السعودي، نظم عدد من المسلمين في كندا اعتصاما عبروا فيه عن غضبهم بعد أن منعتهم السلطات السعودية من السفر لأداء فريضة الحج.

العالم - السعودية

وفي ساحة عامة وسط البلاد، ارتدى المسلمون الكنديون ملابس الحج ووضعوا مجسما للكعبة الشريفة في مكان الاعتصام، كما نشرت صور على امتداد الساحة توثق ممارسات السلطات السعودية وأفعال محمد بن سلمان وتدخلاته في شؤون الدول الأخرى.

كما وتخلل الفعالية وضع أناشيد ثورية ورفعت خلالها شعارات منددة بسياسة آل سعود في احتكار فريضة الحج ومنع المسلمين من سورية واليمن وقطر وأتباع مرسي في مصر، والكنديون، من أداء الفريضة وكأن مكة والمدينة المنورة حكر لآل سعود.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع أوتاوا على خلفية حقوق الإنسان واتخذت إجراءات متعددة من بينها منع الرحلات بين البلدين، ما تسبب بحرمان المسلمين من أداء الفريضة لهذا العام.

روابط ذات صلة

الكشف عن هدف ابن سلمان الخفي وراء افتعال أزمة كندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

احتجاجات بتونس على المساواة.. والسبسي يعلن موقفه

الجولف كوبكا يصعد للمركز الثاني عالميا في التصنيف

كرة المضرب نادال يعزز صدارته وتسيتسيباس بين الـ15 الأوائل

ماذا يفعل القنصل الأمريكي في اربيل؟

هل الهجمات الارهابية في الاردن من صنع داعش؟

بوتين يتوجه إلى برلين لإجراء مباحثات مع ميركل

غطرسة ترامب.. ومسير العلاقات التركية الامريكية

شاهد..اطفال اليمن يتحركون امام صمت المجتمع الدولي

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

بيضتان في اليوم تقضي على هذه الامراض

اليمن: شهداء واصابات بينهم أطفال بعدوان سعودي جديد

ظهور نادر للـ"بهلول " في مصر

استشهاد مواطن بغارة للعدوان السعودي على مزرعة في التحيتا

قنص جندي سعودي واستهداف تجمعات للمرتزقة في ربوعة عسير

العبادي:التزامنا هو عدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بالحظر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد حماس.. فهل تتقدم مساعي التهدئة؟

انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية

احلام تفاوض ترامب مع ايران ذهبت ادراج الرياج

رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية:  1310 كيلومترات خطوط سككية قيد الانشاء

حادثة شنيعة تهز السعودية!

الأکثر مشاهدة