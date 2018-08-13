شاهد.. الكنديون ينددون بسياسات آل سعود بمنعهم من الحج

العالم - السعودية

وفي ساحة عامة وسط البلاد، ارتدى المسلمون الكنديون ملابس الحج ووضعوا مجسما للكعبة الشريفة في مكان الاعتصام، كما نشرت صور على امتداد الساحة توثق ممارسات السلطات السعودية وأفعال محمد بن سلمان وتدخلاته في شؤون الدول الأخرى.

كما وتخلل الفعالية وضع أناشيد ثورية ورفعت خلالها شعارات منددة بسياسة آل سعود في احتكار فريضة الحج ومنع المسلمين من سورية واليمن وقطر وأتباع مرسي في مصر، والكنديون، من أداء الفريضة وكأن مكة والمدينة المنورة حكر لآل سعود.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع أوتاوا على خلفية حقوق الإنسان واتخذت إجراءات متعددة من بينها منع الرحلات بين البلدين، ما تسبب بحرمان المسلمين من أداء الفريضة لهذا العام.