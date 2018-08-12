البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في جبهة وقز بمديرية المصلوب بالجوف
مراسل العالم : رفع علم الجمهورية العربية السورية في دوار العلم بريف القنيطرة الأوسط بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة
ا ف ب: اردوغان يعلن ان تركيا ستبحث عن اسواق جديدة وحلفاء آخرين بعد تدهور العملة الوطنية
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف خطوط إمداد جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي
وحدات من الجيش تدمر عدة آليات وتقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة قبر الشيخ حسين بريف السويداء الشمالي الشرقي
مقتل العشرات من مسلحي وعوائل "هيئة تحرير الشام" في انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي
مقتل أكثر من 25 مسلحاً من داعش، بنيران الجيش السوري في بادية السويداء الشرقية، خلال الـ 7 أيام الماضية
أردوغان: المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لايمكن تفسيره وتقلبات الليرة مخطط يستهدف تركيا لكن شعبها لن يستسلم
ا ف ب نقلا عن "المرصد" المعارض: 39 قتيلا حصيلة جديدة لانفجار مستودع الأسلحة في شمال غرب سوريا

بوتين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع دول بحر قزوين

بوتين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع دول بحر قزوين
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع قمة بحر قزوين: نعتقد أنه من المهم تطوير الشراكات على الخط البحري. على وجه الخصوص، للقيام بزيارات متبادلة منتظمة للسفن، لتوسيع ممارسة المشاركة المشتركة للطاقم والسفن في مختلف المناسبات.

العالم-أوروبا

وأضاف بوتين، أنه يمكن أن تكون واحدة من هذه المناسبات "كأس البحر"، التي تقام في منطقة بحر قزوين في إطار الألعاب الدولية للجيش.

وأكد بوتين أنه من الضروري تطوير آلية لإجراء مشاورات منتظمة مع أسطول بحر قزوين لمنع وقوع الحوادث في بحر قزوين.

وصرح الرئيس الروسي: "ومما له أهمية أكبر أيضا الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بمنع الحوادث في بحر قزوين، الذي سيعزز بشكل كبير نظام تدابير بناء الثقة في المنطقة. يمكن أن تكون الآلية الفعالة للتعاون في هذا المجال إجراء مشاورات منتظمة بشأن خطوط بحرية بلداننا، واجتماعات قادة الأساطيل".

روابط ذات صلة

بدء اجتماع القمة الخامس لدول بحر قزوين بحضور روحاني

روحاني: توقيع معاهدة بحر قزوين خطوة لتعزيز التضامن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيسة تايوان: لا يمكن لأحد محو بلدنا من الوجود

خلية أزمة بالأردن بعد تفجيرات ومقتل رجال أمن بمداهمة

شاهد.. الكنديون ينددون بسياسات آل سعود بمنعهم من الحج

النيازك تقصف سماء الأراضي المحتلة هذا المساء !

غارات لطيران العدوان السعودي على جيزان وصعدة والحديدة

بوتين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع دول بحر قزوين

اعتقال عميد كلية القرآن الكريم في جامعة المدينة المنورة

الشيخ قاووق: حزب الله يسعى لحكومة وحدة وطنية بعيدة من الإقصاء والإلغاء

شاهد: شخص يهاجم مصلين في مسجد باندونسيا.. والأسباب غير واضحة !!

ترامب أراد أداء يمين القسم على "فنّ الصفقات" بدلا من الإنجيل!

رسالة أم ضحيانيه إلى طفلها المكفّن تدمي القلب!

مقتل21مدنيا اثر انفجار مستودع للاسلحة في ادلب السورية

علی هامش قمة الدول المطلة علی بحر قزوین.. بوتين يلتقي روحاني ويؤكد على أهمية الاتفاق النووي

بالفيديو.. تعرف على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج الايرانيين

نواعير حماة الشهيرة على نهر العاصي تعود للدوران

الكأس السوبر الإسبانية إشبيلية يلوح بشكوى على خلفية اللاعبين غير الأوروبيين

الدوري الهولندي آيندهوفن يكتسح أوتريخت برباعية

دورة تورونتو نادال يلاقي تسيتسيباس في النهائي

الأردن.. الإعلان عن مقتل عنصر أمن رابع والحداد ثلاثة أيام

ماذا قال مكتب السيد السيستاني حول موعد عيد الاضحى؟

الأکثر مشاهدة