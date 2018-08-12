وفد قيادي من حماس يعود للقاهرة.. والسبب؟

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن وفدا قياديا من الحركة برئاسة صالح العاروري وصل ليلة السبت إلى القاهرة، وذلك لـ"استكمال البحث مع المسؤولين المصريين بشأن الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الفلسطينية الداخلية".

وفي السياق ذاته، قال مصدر فلسطيني مطلع، إن وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة "سيتناول مسألة التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى "عرض التهدئة" الذي قالت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية إن القاهرة والأمم المتحدة تقدمت به إلى "حماس" والحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن المكتب "ناقش خلال الأيام الأخيرة كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية"، ولفت إلى أن الوفد القيادي الذي وصل إلى القطاع، غادره "حاملا رؤية الحركة حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة مع "إسرائيل".



