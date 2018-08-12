بوتين يلتقي روحاني ويؤكد على أهمية الاتفاق النووي

العالم - ايران

وأکد الرئيس الايراني حسن روحاني الیوم الأحد خلال لقائه نظيره الروسي، علی أهمیة تنمیة العلاقات الثنائیة بین طهران وموسکو أکثر من السابق.

واعتبر الرئیس روحاني الشراکة الثنائیة بین ایران وروسیا بشأن بحر قزوین بأنها لصالح الشعبین، وقال: لابد ان نسعى لتحويل بحر قزوین الی بحر السلام والصداقة وسببا لتعزیز المناسبات والشراکة بین الدول المطلة علیه.

من جانبه أشار الرئیس الروسي فلادیمر بوتین في هذا اللقاء الی العلاقات المتنامیة بین البلدین في شتی المجالات، قائلا إن موسكو مستعدة لتنمیة العلاقات والمناسبات الثنائیة مع طهران في المجالات المرغوبة فیها.

واعتبر بوتين الاتفاق النووي المبرم بأنه اتفاقا هاما ودولیا، مشيرا الى ضرورة السعی لصون هذا الاتفاق من قبل کافة الأطراف عقب انسحاب الولایات المتحدة الأمیرکیة بشکل أحادي منه، مؤکدا علی استمرار المباحثات بین مسؤولي البلدین بشأن تسویة المواضیع المختلفة علی الصعیدین الاقلیمي والدولي.