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تساقط كثيف للشهب أضاء السماء فوق البوسنة!

تساقط كثيف للشهب أضاء السماء فوق البوسنة!
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

سنحت فرصة نادرة لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة عرض من الشهب بالعين المجردة عندما دخل وابل منها الغلاف الجوي وأضاء السماء فوق شرق البوسنة الأمس، السبت.

العالم - منوعات 

وقال ميراليم مهيتش وهو بوسني من مجموعة دولية من المهتمين برصد الأجرام السماوية شاهد العرض الطبيعي في منطقة (ساند بيراميدز) قرب بلدة فوتشا "أعتقد أن على الجميع مشاهدة ذلك".

وتعود ما تعرف بأنها (شهب البرشاويات) للتساقط في زخات كثيفة في أغسطس آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.

وتظهر تلك الشهب لدى مرور الأرض عبر ما يتخلف من حطام عن المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف في عام 1862.

والشهب أجزاء من الصخور والغبار تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج ويتبخر أغلبها لدى نزوله لكن بعضها ينفجر.

وقال عضو جمعية سراييفو أورايون الفلكية محمد مؤمنوفيتش لرويترز "هذا العام الهلال في أيامه الأولى وبالتالي ضوء القمر لن يعيق الرؤية، لذلك سنتمكن من رؤية مائة شهاب في الساعة".

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