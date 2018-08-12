البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في جبهة وقز بمديرية المصلوب بالجوف
مراسل العالم : رفع علم الجمهورية العربية السورية في دوار العلم بريف القنيطرة الأوسط بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة
ا ف ب: اردوغان يعلن ان تركيا ستبحث عن اسواق جديدة وحلفاء آخرين بعد تدهور العملة الوطنية
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف خطوط إمداد جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي
وحدات من الجيش تدمر عدة آليات وتقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة قبر الشيخ حسين بريف السويداء الشمالي الشرقي
مقتل العشرات من مسلحي وعوائل "هيئة تحرير الشام" في انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي
مقتل أكثر من 25 مسلحاً من داعش، بنيران الجيش السوري في بادية السويداء الشرقية، خلال الـ 7 أيام الماضية
أردوغان: المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لايمكن تفسيره وتقلبات الليرة مخطط يستهدف تركيا لكن شعبها لن يستسلم
ا ف ب نقلا عن "المرصد" المعارض: 39 قتيلا حصيلة جديدة لانفجار مستودع الأسلحة في شمال غرب سوريا

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان و4 من قيادات الجماعة

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان و4 من قيادات الجماعة
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بالسجن المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى قياديي الجماعة: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر.

العالم - مصر 

كما قضت المحكمة بمعاقبة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى وسامي زين الدين، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن المؤبد في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلا من محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الذهب حسن محمد.

ووجهت النيابة العامة لقيادات الجماعة تهمة "ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف" التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان، تهمة "التحريض على ارتكاب أعمال العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين".

المصدر: المصري اليوم

تصنيف :

روابط ذات صلة

إلى أين تتجه أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان و4 من قيادات الجماعة

سفير أمريكي يحث بريطانيا على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي مع إيران

عملية بأبعاد استراتيجية تنطلق من ريف السويداء باتجاه البادية

حشرة غريبة تظهر قرب انطلاق كأس العالم وتختفي بعد المباراة النهائية!

وفد قيادي من حماس يعود للقاهرة.. والسبب؟

رئيس حزب صهيوني يدعو لإقالة ليبرمان

خلال اللقاء مع نظیره الكازاخي: الرئيس روحاني: العلاقات بين طهران واستانة استراتیجیة ومتنامیة

رئيسة تايوان: لا يمكن لأحد محو بلدنا من الوجود

خلية أزمة بالأردن بعد تفجيرات ومقتل رجال أمن بمداهمة

شاهد.. الكنديون ينددون بسياسات آل سعود بمنعهم من الحج

النيازك تقصف سماء الأراضي المحتلة هذا المساء !

غارات لطيران العدوان السعودي على جيزان وصعدة والحديدة

بوتين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع دول بحر قزوين

اعتقال عميد كلية القرآن الكريم في جامعة المدينة المنورة

الشيخ قاووق: حزب الله يسعى لحكومة وحدة وطنية بعيدة من الإقصاء والإلغاء

شاهد: شخص يهاجم مصلين في مسجد باندونسيا.. والأسباب غير واضحة !!

ترامب أراد أداء يمين القسم على "فنّ الصفقات" بدلا من الإنجيل!

رسالة أم ضحيانيه إلى طفلها المكفّن تدمي القلب!

مقتل21مدنيا اثر انفجار مستودع للاسلحة في ادلب السورية

علی هامش قمة الدول المطلة علی بحر قزوین.. بوتين يلتقي روحاني ويؤكد على أهمية الاتفاق النووي

الأکثر مشاهدة